Honda trình làng CR-V 2.4 phiên bản cao cấp

Phiên bản cao cấp của mẫu crossover được Honda giới thiệu có giá bán 1,178 tỷ đồng.

Từ ngày 11/4, Honda ra mắt phiên bản mới của CR-V 2.4 với một số nâng cấp gồm lẫy chuyển số tay thể thao trên vôlăng, hệ thống an toàn 6 túi khí gồm hai túi khí trước, hai túi khí bên, hai túi khí rèm. Ngoài ra, Honda cũng trang bị cảm biến gạt mưa, cảm biến đèn pha cho CR-V 2.4 phiên bản cao cấp.

Là mẫu crossover thành công của Honda, CR-V thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam tháng 12/2014. Kết thúc năm 2015, model đạt doanh số 4.533 xe trở thành mẫu xe bán chạy nhất của công ty Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

CR-V mới vẫn sở hữu động cơ i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van với hộp số tự động 5 cấp. Xe trang bị hệ thống trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) và kiểm soát hành trình Cruise Control. Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ và hệ thống hướng dẫn lái xe sinh thái Eco coaching.

Xe sở hữu tính năng ghế gập một chạm để hàng ghế sau, cửa sổ trời và cửa gió điều hòa hàng ghế sau, màn hình cảm ứng 7 inch.

Phiên bản mới sở hữu nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), khung xe hấp thụ lực an toàn (G-CON), camera lùi ba góc, móc ghế an toàn cho trẻ em (Isofix), cảnh báo thắt dây an toàn cho tài xế và hành khách phía trước.

CR-V 2.4 phiên bản cao cấp được cung cấp tại Việt Nam từ ngày 11/4 với 6 màu gồm trắng, titan, đen, ghi, xanh, đỏ với mức giá 1,178 tỷ đồng. Hai bản thấp hơn CR-V 2.0 giá 1,008 tỷ và CR-V 2.4 giá 1,158 tỷ đồng.

Trọng Nghĩa