Honda trao thưởng chương trình đào tạo lái ôtô an toàn cho sinh viên năm 2018

Phần thưởng trị giá lên đến cả tỷ đồng được công ty trao trong hội thi 'Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2018'.

Hội thi "Sinh viên lái xe ôtô an toàn cùng Honda năm 2018" được phát động từ ngày 29/3 tại Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách Khoa, Đại học Thương Mại, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe ôtô an toàn có quy mô đầu tiên được Honda Việt Nam tổ chức dành cho sinh viên tại Việt Nam.

Trong năm đầu tiên phát động 2017, chương trình thu hút gần 10.000 bài dự thi. Năm nay, sau hơn một tháng triển khai vòng sơ khảo với hình thức thi trực tuyến qua website, hội thi nhận hơn 27.000 bài dự thi.

Dựa trên các tiêu chí bài thi đạt điểm cao nhất với thời gian hoàn thành sớm nhất, ban tổ chức chọn ra các đội thi đại diện cho mỗi trường, mỗi đội 4 sinh viên xuất sắc tham dự vòng chung kết. Vòng chung kết được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông, kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và các tính năng an toàn trên ôtô, bao gồm 4 phần thi "Khởi động thần tốc", "Đương đầu thử thách", "Bứt phá thành công", "Nắm lấy vinh quang".

Giải nhất thuộc về Đại học Bách Khoa Hà Nội, giải nhì là Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Kinh tế Quốc dân giành giải ba còn giải khuyến khích được trao cho hai đội Đại học Ngoại Thương và Đại học Giao thông vận tải.