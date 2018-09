Honda City cho quý ông mê thể thao

Với ngoại hình thể thao, mạnh mẽ, mẫu xe này mang đến cảm giác lái thú vị cho những quý ông thích trải nghiệm.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2013, Honda City gây ấn tượng bởi những giá trị về khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu so với các mẫu xe đồng hạng.

Về mẫu mã bên ngoài, xe có đèn pha liền một khối với thanh đơn ở lưới tản nhiệt mạ crôm. Hốc gió rộng, sâu và liền khối kết hợp với nắp ca-pô nổi bật với những đường gân tạo vẻ hầm hố, cá tính. Mui kéo dài xuống cốp, lấy cảm hứng từ những chiếc coupe 4 cửa giúp City mới năng động và thể thao hơn. Các đường dập nổi bên thân ăn nhập với cản trước và nắp ca-pô tạo vẻ cơ bắp, nam tính.

Tổng doanh số tích lũy 5 tháng đầu năm 2016 của Honda City đạt mức kỷ lục lên tới 1.734 xe, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là một trong hai mẫu xe sedan cỡ nhỏ bán chạy nhất.

Honda City có không gian nội thất bên trong rộng rãi mang lại cảm giác thoải mái cho người lái khi di chuyển trong nội thành. Xe được trang bị hệ thống ghế nỉ cùng với các chi tiết trên bảng táp-lô ốp nhựa, hệ thống ghế lái điều chỉnh 4 hướng. Ngoài ra, dòng xe này có thêm trang bị tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng và hệ thống điều hòa dành cho hàng ghế phía sau, rất tiện ích. Dưới ca-pô của Honda City là khối động cơ có hệ thống ECON giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn, cho công suất lên tới 118 mã lực. Xe cho khả năng vận hành tốt hơn khi được trang bị hộp số vô cấp CVT.

Ngoài ra, dòng xe này còn được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại mới bao gồm: hệ thống cân bằng điện tử VSA, cảnh báo dây an toàn ghế lái và ghế phụ, túi khí khép cho hành khách, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, xe vận hành an toàn hơn khi được trang bị hệ thống khung xe hấp thụ lực an toàn G-CON sử dụng thép có độ cứng cao cùng với cấu trúc ACE giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Từ đầu tháng 7, Honda Việt Nam áp dụng mức giá mới áp dụng cho chiếc Honda City là 533 triệu đồng với bản số sàn và 583 triệu đồng với bản số vô cấp (đã bao gồm VAT).

Ngoài áp dụng mức giá mới, từ nay đến hết 31/7, Honda Việt Nam còn tổ chức chương trình “Tri ân đặc biệt cho khách hàng mua xe Honda CR-V và Honda City”. Theo đó, khách hàng ký hợp đồng đặt mua xe Honda CR-V và Honda City trong khoảng thời gian trên, sau đó thanh toán và nhận xe từ ngày 1/8 đến hết 30/9 sẽ được tặng một gói bảo hiểm vật chất dành cho ôtô trị giá 1,35% giá bán lẻ đề xuất áp dụng tại thời điểm khách hàng thanh toán 100% tiền nhận xe (Giá trị khuyến mại đã bao gồm VAT). Chi tiết tại đây.

Mai Thương