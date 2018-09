Honda CA95 độ cá tính

Được ví như Cadillac của dòng xe máy, CA95 không quyến rũ nhưng rất đặc trưng và đặc biệt ấn tượng với những chi tiết độ.

Một nữ khách hàng tìm tới chuyên gia độ Dave Mucci ở Chicago, Mỹ với nguyện vọng nâng cấp một chiếc scooter thành môtô cổ điển. Sau một vài lựa chọn mà Dave đưa ra, cô "đổ gục" trước Honda CA95.

Bộ khung xe được nới dài từ cọc lái và hướng về phía chắn bùn sau trong một kết cấu thép dập với nhiều đường cong. Thực tế, chiếc xe đời 1962 được Dave sử dụng vốn nằm im trong suốt hơn một thập kỷ với một lớp bụi phủ dày và nhiều đường nứt cùng vô số dấu vết của nhiều thế hệ nhà chuột.

Lúc đầu, Dave tỏ ra lo lắng về việc động chạm tới chiếc xe trong tình trạng đó bởi sợ rằng mọi thứ sẽ gãy rời. Nhưng khi miết ngón tay lên mặt đồng hồ, anh nhận ra điều ngạc nhiên: đồng hồ đo quãng đường đi mới chỉ ở con số 126 km. Ngoài ra, CA95 còn có 2 hộc đựng đồ, một chứa hệ thống điện, một để đựng bộ lọc gió.

Dave tạo ra sự thay đổi bằng cách thay lọc gió bằng bộ lọc gió hàng hiệu K&N và lắp hệ thống điện mới nằm trong bộ khung. Các hộc ở 2 bên vậy là trống rỗng, vì thế Dave chế ra kiểu lồng kim loại và bọc da bên ngoài để làm túi đựng đồ. Ngoài ra, chuyên gia độ còn thêm giá để đồ phía sau. Một điểm đặc biệt khác được giấu kín trong túi đồ bên hông xe là cổng USB kết nối hệ thống điện mới giúp sạc điện thoại khi xe chạy.

Tại Mỹ, Honda CA95 vốn được bán ra không có đèn xi-nhan. Vì thế Dave thêm vào hệ thống điều khiển đèn báo rẽ cùng đèn hậu LED hiệu Prism. Yên xe được làm mới và uốn dài từ bình xăng tới đuôi xe. Chắn bùn trước và ống xả được mạ kền. Màu sắc là sự kết hợp giữa tông màu chủ đạo vàng nâu-xám cùng một số chi tiết màu đỏ làm điểm nhấn.

Khi Honda CA95 của Dave Mucci tham dự triển lãm The One Moto Show ở Portland, bang Oregon, Mỹ vào tháng 2 vừa qua, ban giám khảo ấn tượng đến mức tạo ngay ra một giải thưởng đặc biệt "What's Up With That Seat" để trao tặng.

Thế Mỹ