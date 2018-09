Hàng trăm sinh viên tham gia nhảy flashmob ở Hà Nội

Những sinh viên tham gia thực hiện các bài nhảy kết hợp đẹp mắt, thu hút người xem.

Chương trình nhảy flashmob với tên gọi "PTIT - We Are One" thu hút hàng trăm sinh viên của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tham dự. Đây cũng sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của lớp chuyên ngành marketing - khoa quản trị kinh doanh và chào đón tân sinh viên khóa 2014 nhập học.

Người tham gia sử dụng đồng phục là áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh: TA.

Những sinh viên tham gia thực hiện các bài nhảy kết hợp đẹp mắt, thu hút người xem. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt náo viên làm công tác tuyên truyền, giới thiệu về trường tới những sinh viên khóa mới. Người tham gia sử dụng đồng phục là áo cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Bạn Tuấn Anh, thành viên ban tổ chức, cho biết: "Nhóm nhận thấy các bạn sinh viên khóa mới nhập học còn bỡ ngỡ với trường, ít cơ hội giao lưu kết bạn và tìm hiểu sâu hơn về PTIT. Vì vậy, mục đích chính của nhóm khi tổ chức sự kiện nhảy flahmob này là giúp các bạn sinh viên khóa mới vào trường có cơ hội giao lưu, đồng thời nâng cao hình ảnh năng động của lớp chuyên ngành marketing thuộc khoa quản trị kinh doanh và giới thiệu một số nét đặc trưng của PTIT tới các bạn".

Sự kiện "PTIT - We Are One" nhận được sự ủng hộ của sinh viên toàn trường, trở thành nơi giao lưu và gắn kết giữa những cá nhân.

Đây cũng là hoạt động lớn đầu tiên dành riêng cho sinh viên trong năm học mới 2014-2015 của PTIT, mở màn cho loạt sự kiện trong thời gian tới.

