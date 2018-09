Hàng nghìn iPhone 6S, 6S Plus chính hãng được đặt trước

Các hệ thống cửa hàng còn thực hiện việc giao máy cho nhiều khách đặt trước.

iPhone 6S và 6S Plus chính hãng được bán tại Việt Nam.

Từ 9h sáng nay, iPhone 6S và 6S Plus được bán chính hãng ở Việt Nam, muộn tới một tháng rưỡi so với thời điểm Apple mở bán trên thế giới. Bộ đôi smartphone tiếp tục được phân phối thông qua hai nhà mạng VinaPhone và Viettel, bên cạnh các nhà bán lẻ như FPT, FPT Shop, F Studio và Thegioididong. Trong ngày mở bán, bên cạnh việc phục vụ khách đến mua, các nhà bán lẻ còn thực hiện việc trả máy cho những người đặt hàng trước iPhone 6S và 6S Plus.

FPT công bố giá iPhone 6S và 6S Plus chính hãng sớm nhất nhưng giá lại cao nhất. Phiên bản 16GB của 6S và 6S Plus lần lượt 18,9 và 21,8 triệu đồng, bộ nhớ cao hơn đắt thêm 2,9 triệu đồng. Trong khi tại hệ thống bán lẻ của Viettel, giá của cả 6S và 6S Plus lại rẻ hơn FPT khoảng 400.000 đồng nhưng mức chênh giữa các phiên bản lại là ba triệu đồng.

iPhone 6S và 6S Plus chính hãng năm nay sẽ không gây sốt, cảnh xếp hàng, tranh giành mua máy trong ngày đầu như một vài năm trước rất khó xảy ra vì hàng được phân phối đại trà tại nhiều nơi. Từ trước ngày bán cả tuần, các cửa hàng cho đặt mua và mai chỉ là ngày giao, nhận máy.

Tại FPT Shop, từ 30/10-5/11, có hơn 4.500 khách hàng đặt mua iPhone 6S và 6S Plus với khoảng 3.000 khách đã đặt cọc 1.000.000 đồng. Trong đó, những khách hàng đặt sớm nhất được tặng thêm một năm bảo hành thành hai năm. Ngoài ra, hệ thống còn tung ra chương trình khuyến mại giảm giá khi mua phụ kiện pin dự phòng, kính cường lực, ốp lưng và bao da.

Hoanghamobile cũng tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng trước iPhone 6S và 6S Plus chính hãng. Theo đại diện của chuỗi cửa hàng, hàng nghìn khách hàng đặt trước tiền và sẽ được giao máy trong khoảng thời gian từ hôm nay đến một vài ngày sau đó.

Trọng Nghĩa