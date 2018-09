Hai màu đen mới của iPhone 7 khác nhau thế nào

Black và Jet Black là hai màu mới của bộ đôi smartphone vừa được Apple trình làng.

iPhone 7 và 7 Plus có thiết kế không quá khác biệt so với thế hệ trước. Điểm nhấn của hai model nằm ở những thay đổi bên trong với cấu hình mạnh mẽ hơn, nút Home cảm ứng lực, khả năng chống nước, camera kép của iPhone 7 Plus. Ngoài ra, Apple cũng gây chú ý với người dùng với việc giới thiệu hai màu mới là Black (đen) và Jet Black (đen bóng).

Nhìn qua ảnh, người dùng hình dung Black có màu đậm hơn so với màu xám Apple vừa khai tử. Lớp hoàn thiện vẫn là chất liệu nhám, trong khi đó Jet Black có độ bóng cao. Dưới đây là khác biệt của hai màu đen được trang PhoneArena tổng kết.

Jet Black có lớp vỏ bóng bẩy, còn Black không có độ phản chiếu.

Jet Black đen hơn, Black giống với màu xám đậm.

Jet Black dễ bám vân tay và vết bẩn hơn Black.

Jet Black cầm bám tay hơn, Black có cảm giác trơn trượt.

Jet Black có thể trầy xước trong quá trình sử dụng, Black chịu xước tốt hơn.

Jet Black và Black có độ cứng tương tự nhau.

Jet Black chỉ có trên hai phiên bản 128GB và 256GB, Black có cả dung lượng 32GB.

Trọng Nghĩa