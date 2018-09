Hai iPhone X thế hệ kế tiếp có 4GB RAM và pin chữ L

Không có nhiều thay đổi về màn hình và thiết kế nhưng dung lượng pin và bộ nhớ RAM của iPhone năm 2018 sẽ tăng.

Theo Macrumors, nhà phân tích của KGI Securities, Ming Chi Kuo chia sẻ những thông tin và dự đoán mới về iPhone X thế hệ tiếp theo, iPhone X Plus cũng như phiên bản giá rẻ với màn hình LCD 6,1 inch dự kiến ra mắt ​​vào cuối năm nay.

Về chiếc iPhone mới giá thấp với màn hình LCD, các nhà sản xuất Đài Loan là Pegatron, Foxconn và Wistron sẽ là những đơn vị lắp ráp chính với tỷ lệ phân bổ 60%, 30% và 10%. Japan Display cung cấp khoảng 70% màn hình LCD cho chiếc thiết bị có kích thước 6,1 inch này. Tin đồn cho thấy Apple sử dụng công nghệ Full Active và tìm ra cách để thu nhỏ viền màn hình xuống mức chỉ 0,5 mm ở cả 4 cạnh.

Cùng với đó, máy vẫn giữ thiết kế gần như toàn màn hình, không có nút Home cùng phần notch với cảm biến TrueDepth. Camera trước hỗ trợ Face ID và Animoji. Pin sẽ có dung lượng từ 2.850-2.950 mAh, lớn hơn 8,5% so với iPhone X hiện tại. Mức giá bắt đầu từ 700-800 USD khi bán ra ở Mỹ.

Để đạt được mức giá thành thấp hơn này, Kuo cho biết Apple phải thực hiện một số thỏa hiệp về thiết kế như thiết bị sẽ bao gồm một khung nhôm, thiếu 3D Touch, camera sau đơn, RAM 3GB.

Trong khi đó, iPhone X thế hệ thứ hai và phiên bản màn hình 6,5 inch được tạm gọi là iPhone X Plus sẽ có 4GB RAM. Với kích thước lớn hơn, X Plus cũng dự kiến ​​sẽ có dung lượng pin nhiều hơn 25% so với mức 3.300-3.400 mAh hiện nay của iPhone X.

Kuo cho biết thêm rằng Apple quyết định thiết kế lại kiểu dáng pin cho hai sản phẩm mới nay, với hình dạng chữ L để có thể mang lại hiệu năng bổ sung thêm 10% .

Bù lại, màn hình sẽ không được nâng cấp gì đáng kể. Chuyên gia này cho biết ông cũng không mong đợi các cải tiến mới về hệ thống camera TrueDepth cho đến năm 2019. Tuy nhiên, ông hy vọng các thiết bị mới sẽ bán tốt, đặc biệt là chiếc iPhone giá rẻ với màn hình 6,1 inch.