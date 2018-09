Hai điểm gây thất vọng của Galaxy S6

Bộ đôi Galaxy S6 và S6 Edge vừa trình làng thiếu đi tính năng được lòng người dùng là pin tháo rời và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài.

Hai smartphone mới nhất của Samsung sẽ lên kệ vào tháng 4, mang đến thiết kế mới từ kính và kim loại. Tuy nhiên, cách tiếp cận mà hãng điện tử Hàn Quốc theo đuổi dẫn đến phải hy sinh nhiều thứ, trong đó khe cắm thẻ nhớ microSD và pin có thể tháo rời. Ngoài ra, dung lượng pin cũng bị giảm xuống do kích thước viên pin nhỏ đi.

Samsung muốn bảo đảm các smartphone “át chủ bài” phải sở hữu cấu hình hiện đại nhất, do đó, Galaxy S6 và S6 Edge được trang bị màn hình Quad HD, chip lõi tám Exynos 7 Octa, camera 16 megapixel - 5 megapixel, vật liệu cao cấp gồm nhôm và kính cường lực Gorilla Glass 4. Các phiên bản Galaxy S trước đây được làm từ nhựa. Dù đã sở hữu vẻ ngoài đáng tiền hơn hẳn, Galaxy S6 và S6 Edge vẫn chưa phải thiết bị toàn diện.

Thiết kế nhựa trong Galaxy S đời cũ cho phép tháo nắp lưng để thay pin và hỗ trợ thẻ nhớ microSD để mở rộng bộ nhớ. Tính năng được lòng người dùng lâu nay của Samsung, đặc biệt khi pin vẫn bị xem là nhược điểm lớn nhất trên smartphone. Do thiết kế siêu mỏng, Galaxy S6 chỉ dùng pin 2.550mAh còn pin của S6 Edge có dung lượng 2.600mAh, trong khi Galaxy S5 dùng pin 2.800mAh.

Nhiều người đã lên Twitter để biểu lộ sự thất vọng. Phần lớn đều có chung quan điểm như “không vui vì thiếu khe cắm microSD”, “pin không tháo rời và không có khe cắm microSD, Samsung đang đùa à”, “Galaxy S6 đẹp đấy nhưng không có khe cắm microSD thì chỉ để ngắm thôi”, “mang pin tháo rời và thẻ nhớ ngoài quay lại đi”… Họ đều nhìn nhận Galaxy S6 là smartphone đẹp và tuyệt vời nhưng khó hiểu vì Samsung đã đánh đổi hai tính năng hữu dụng.

HTC đã áp dụng chiến lược không thẻ nhớ trên One M7 năm 2013 nhưng không thể trụ lâu do người dùng muốn được dùng thẻ nhớ trên thiết bị. Do đó, công ty đã mang khe cắm thẻ microSD quay lại trong các đời One sau này.

Để bù đắp cho người dùng, Samsung sử dụng chip Exynos 7 Octa tiết kiệm điện năng hơn và hỗ trợ sạc nhanh hơn. Thời gian sử dụng thực tế của Galaxy S6 và S6 Edge chưa được kiểm chứng song công ty khá tự tin khi quyết định loại bỏ pin tháo rời. Ngoài ra, bộ nhớ trong tối đa của smartphone cũng nâng lên 128GB. Tuy nhiên, một vài người cho rằng họ có thể không cần pin tháo rời nhưng không thể thiếu thẻ nhớ. Hơn nữa, xét từ góc độ tiền bạc, mua điện thoại bộ nhớ lớn hơn đắt hơn nhiều so với mua một điện thoại bộ nhớ trung bình và thẻ nhớ phụ. Chưa kể, thẻ nhớ cũ bạn dùng trong các máy trước đó không thể tận dụng cho Galaxy mới.

Theo ICTNews