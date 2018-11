Giới trẻ khoe street style cá tính bên Vespa Primavera

Căp đôi Thảo Nhi Lê và Huy Trần thể hiện tinh thần trẻ trung, thời trang và phóng khoáng bên biểu tượng vượt thời gian của Italy khi xuống phố.

Thập niên 70 của thế kỷ 20 được xem như thời đại thanh xuân khi tinh thần tươi trẻ, sự tự do và ngẫu hứng lên ngôi từ thời trang, âm nhạc, nghệ thuật, lối sống. Âm nhạc với những The Beatles, Pink Floyd, Elton John ca tụng sự tự do, cá nhân. Phụ nữ không phải bó mình trong chiếc váy đầm điệu đà hay giày cao gót nữ tính mà mạnh dạn chọn những thiết kế jumpsuit, áo cổ chữ V, chiếc váy midi, quần ống loe, quần jeans rách...

Thời đó, điện ảnh Hollywood bắt đầu quan tâm đặc biệt đến giới trẻ với những phim mô tả cuộc sống mạo hiểm của những con người khát khao thay đổi. Chiếc Vespa Primavera đã ra đời trong bối cảnh đặc biệt như thế. Mục tiêu ban đầu của nhà sản xuất xe máy Italiy là tạo ra một chiếc xe dành cho các bạn trẻ yêu thể thao, thích hoạt động ngoài trời và không muốn tới trễ trong các cuộc hẹn với bạn bè chỉ vì tắc đường. Và Primavera (tiếng Italy có nghĩa là mùa xuân) đã trở thành một biểu tượng cho tuổi thanh xuân rực rỡ. Sau 50 năm, Primavera vẫn giữ nguyên tinh thần trẻ trung, thời trang và phóng khoáng của giới trẻ trên toàn thế giới.

Kỷ niệm 50 năm xuất hiện trên thị trường (1968-2018), Piaggio Việt Nam vừa ra mắt thị trường Vespa Primavera màu xanh dương và nâu thời thượng. Đồng hành cùng sự kiện này có cặp đôi nổi tiếng trong giới trẻ Việt - Thảo Nhi Lê và Huy Trần. Cả hai nổi tiếng trong giới trẻ sành điệu là một cặp trai tài gái sắc. Thảo Nhi sinh ra và lớn lên tại Đức, cô tốt nghiệp đại học Reutlingen ngành thời trang bán lẻ. Còn Huy Trần tới Đức khi mới 2 tuổi, anh từng kinh doanh trong ngành xuất nhập khẩu quần áo và hiện làm công việc quản lý các chuỗi F&B.

Cùng xem những tính năng của phiên bản đặc biệt Vespa Primavera kỷ niệm 50 năm.

Primavera bản kỷ niệm 50 năm là hai màu xe xanh dương và nâu thời thượng, sử dụng đèn pha LED 2 tầng thay vì bóng halogen như bản tiêu chuẩn.

Vành xe kích thước nâng từ 11 lên 12 inch, đa chấu tạo hình mới và làm từ hợp kim nhôm. Xe bổ sung hai màu mới là nâu nhám và xanh nhạt.

Động cơ trên Vespa Primavera bản mới loại iGet xi-lanh đơn, dung tích 125 phân khối, phun xăng điện tử, công suất 10,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. Hộp số vô cấp CVT. Phanh tang trống bánh sau.

Xe trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS cho phanh đĩa ở bánh trước đường kính 200 mm.

Dung tích bình xăng 7 lít, chiều cao yên 790 mm.

Ngoài nâng cấp thiết kế, xe còn kèm giá bán điều chỉnh nhẹ so với bản tiêu chuẩn.

Sản phẩm bán ra thị trường giá 77,5 triệu đồng.

Kỳ Hân