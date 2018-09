Giới trẻ hào hứng trải nghiệm công nghệ 4K

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, chuyên gia Trần Việt Anh, nhà quay phim Vũ Nam Dương chia sẻ về công nghệ mới.

4K đang trở thành công nghệ phổ biến trong tất cả lĩnh vực truyền hình, phim ảnh, giải trí và được các bạn trẻ hào hứng đón nhận và tìm hiểu. Mới đây tại TP HCM, LG Electronics Việt Nam (LG) tổ chức buổi giao lưu giữa các đạo diễn, chuyên gia cùng các nhóm làm phim trẻ đam mê và quan tâm tới công nghệ 4K.

Dàn TV 4K đủ kích cỡ của LG tại buổi giao lưu. Ảnh: LH.

Tại buổi giao lưu, khách mời được các chuyên gia chia sẻ kiến thức về công nghệ 4K, lắng nghe những kinh nghiệm từ các đạo diễn khi sử dụng công nghệ này trong phim ảnh cũng như trải nghiệm những thước phim 4K trên dàn TV nhiều kích cỡ của LG.

Từng tham gia và giành được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mang tới những chia sẻ thú vị về sự trải nghiệm của người làm phim 4K từ những giai đoạn đầu tiên và xu hướng làm phim 4K trên thế giới. Câu chuyện của đạo diễn - nhà quay phim trẻ Vũ Nam Dương là những trải nghiệm cũng như những lời khuyên với các bạn trẻ muốn tiếp cận với công nghệ mới này.

Dưới góc độ của chuyên gia công nghệ, diễn giả Trần Việt Anh đến từ diễn đàn Tiện Nghi giúp các khách mời có được những thông tin mới nhất về sự phát triển của 4K và các dòng sản phẩm 4K. Việc tìm kiếm nguồn nội dung 4K cũng như việc lựa chọn các dòng sản phẩm 4K phù hợp nhu cầu trải nghiệm cũng sẽ được anh chia sẻ trong chương trình.

Những hình ảnh 4K sống động trong bộ phim "Chơi vơi" từng tham dự Liên hoan phim quốc tế của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, video hài của nhóm làm phim Thích Ăn Phở và MV 4K mới nhất On and On của quán quân Việt Nam Idol mùa đầu tiên - ca sĩ Phương Vy.

Trên dàn TV 4K Ultra HD với các kích cỡ từ 40-84 inch của LG, những thước phim được thể hiện sắc nét, chân thực. Hệ thống loa Ultra Surround được chế tác bởi Harman Kardon, nhà cung cấp giải pháp âm thanh danh tiếng, sẽ giúp cho việc trải nghiệm thêm hoàn hảo.

Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, “các bạn trẻ làm phim bây giờ có rất nhiều cơ hội để tiếp cận với các công nghệ hiện đại. Việc thử nghiệm công nghệ 4K để làm phim là cơ hội và cũng là thách thức, nhưng kết quả mang lại thì xứng đáng với công sức người làm phim bỏ ra, bởi công nghệ này thực sự mang tới những hiệu ứng mạnh về mặt hình ảnh cho phim ảnh”.

Trọng Nghĩa