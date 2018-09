Giải mã sức hấp dẫn của xe bán tải ở Việt Nam

Điều khiến nhiều người dùng lăn tăn duy nhất là dòng xe bị áp niên hạn sử dụng 25 năm như các mẫu xe tải.

Thiết kế năng động, thời trang hơn, động cơ mạnh mẽ và các trang bị không hề thua kém các mẫu xe cao cấp, cùng với các chính sách thuế là những điểm khiến cho phân khúc xe bán tải ở thị trường Việt ngày càng hấp dẫn và cạnh tranh quyết liệt hơn.

6 tháng đầu năm 2015, thị trường trong nước tiêu thụ 6.818 chiếc bán tải. Những cái tên quen thuộc với đa số người dùng tại thị trường Việt Nam như Ford Ranger, Mazda BT-50, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Isuzu D'Max... Trong đó, Ford Ranger vẫn đứng đầu bảng và tiếp tục bỏ xa các đối thủ. Không chỉ là mẫu xe bán tải hấp dẫn nhất tại thị trường Việt Nam trong năm nay, Ford Ranger còn là chiếc xe xếp thứ hạng cao trong các mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong nửa đầu năm nay. Điều này đã cho thấy, người dùng đang có xu hướng lựa chọn các mẫu xe bán tải nhiều hơn.

Thuế thấp

Kể cả với chính sách thuế cũ hay mới sắp được áp dụng, mua các mẫu xe bán tải cũng có “lợi” hơn về thuế so với các mẫu xe sedan hoặc xe SUV đang có trên thị trường Việt.

Cụ thể, mức thuế nhập khẩu nguyên chiếc Việt Nam đang áp dụng cho các xe bán tải có nguồn gốc trong khu vực Asean là 5% so với mức 50% ở các dòng xe khác trong cùng khu vực và 70% nếu nhập từ các khu vực khác. Mức thuế nhập trong khu vực của dòng xe này rất thấp cũng là lý do vì sao, hầu hết xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam đều có nguồn gốc từ Thái Lan.

Thuế tiêu thụ đặc biệt của xe bán tải hiện nay cũng chỉ ở mức 15% (thấp hơn khá nhiều so với 45-60% của các dòng xe khác). Năm 2016, nếu tính thuế theo cách tính mới, thì thuế tiêu thụ đặc biệt của các xe nhập khẩu nguyên chiếc còn cao hơn thời điểm hiện tại, thì việc chuyển ngạch sang mua các xe bán tải chắc chắn sẽ có lợi hơn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, phí trước bạ của dòng xe này cũng chỉ ở mức 2% so với mức 12% của các xe con dưới 10 chỗ đang được áp dụng.

Giá xe hợp lý, sử dụng đa năng

Các xe bán tải 5 chỗ ngồi có trọng tải chở hàng lớn hơn trọng tải chở người, là loại xe phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Qua thực tế sử dụng, nhiều người cho biết, xe bán tải không khác nhiều so với các xe 5 chỗ ngồi khác. Thậm chí, việc lựa chọn loại xe bán tải này còn kinh tế hơn vì vừa có thể chở người, vừa có thể chuyên chở hàng hóa khi cần thiết.

Chi phí đầu tư cho một chiếc bán tải rẻ hơn so với các chiếc xe gia đình thông thường. Các mẫu xe bán tải “đình đám” trên thị trường Việt Nam hiện nay như Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mazda BT-50, Chevrolet Colorado…đều có mức giá phổ biến từ 500-700 triệu đồng. Với tầm tiền này, thật khó chọn được một mẫu SUV hay sedan có động cơ mạnh, nội thất “nuột” đúng nhu cầu. Thêm đó, trong thời gian tới, giá xe bán tải được dự báo sẽ giảm mạnh do thuế nhập khẩu từ các nước trong khu vực giảm dần, đến năm 2018 sẽ chỉ còn 0% cũng là lý do khiến cho thị phần của xe bán tải tăng lên đáng kể ở thị trường Việt Nam.

Điều khiến nhiều người dùng “lăn tăn” duy nhất là việc dòng xe này bị áp niên hạn sử dụng 25 năm như các mẫu xe tải.

Do đặc điểm riêng của dòng xe, các mẫu bán tải thường sử dụng động cơ dung tích lớn, thường là động cơ trên 2 lít. Các động cơ dung tích lớn với mô-men xoắn cực đại lớn cho phép các xe bán tải chạy mạnh mẽ, bền bỉ và đặc biệt là khả năng off-road cực kỳ tốt.

Ngoài ra, các mẫu xe bán tải sử dụng động cơ chạy dầu Diesel cũng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho người dùng ngoài khả năng tăng tốc cao và sức kéo tốt.

Thiết kế và nội thất được nâng cấp

Gần đây, các thương hiệu chuyên sản xuất xe bán tải đã bắt đầu có nhiều thay đổi đáng kể trong thiết kế khi toàn bộ các mẫu xe bán tải vừa ra mắt thị trường đều “đồng loạt” được nâng cấp và trở nên sang trọng, tiện nghi hơn rất nhiều. Xu hướng chung trong thiết kế của các mẫu xe bán tải ra đời trong thời gian gần đây đã gần như mất đi vẻ phủi bụi và có phần tuyềnh toàng của các mẫu xe bán tải trước đó.

Điểm mặt các mẫu mới ra mắt trên thị trường như Nissan Navara P300, Mazda BT-50, Ford Ranger, Chevrolet Colorado… đều sở hữu các thiết kế hiện đại, tinh tế và thời trang hơn từ đường nét đến màu sắc và không hề kém cạnh một mẫu xe du lịch nào.

Về nội thất và các trang bị khác bên trong của những mẫu bán tải hiện nay cũng được nâng cấp đáng kể khiến cho dòng xe này ngày càng cạnh tranh tốt hơn những dòng xe khác. Hầu hết nội thất các xe đều được nâng cấp đáng kể với nội thất bọc da, thiết kế ghế ngồi linh hoạt hơn, trang bị túi khí và các trang bị an toàn, camera lùi, tích hợp các phím bấm trên vô lăng.... Hệ thống giải trí cũng được nâng cao với màn hình, dàn âm thanh cao cấp giống như các dòng xe du lịch cao cấp khác.

Theo ICTNews