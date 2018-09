Giá iPhone 8 'xuống đáy', sức mua tăng nhẹ

iPhone 8 phiên bản 64GB tại Việt Nam về mức 19 triệu đồng, có nơi bán rẻ hơn vài trăm nghìn. iPhone 8 Plus bản 64GB bán giá gần 22 triệu đồng.

Mức giá mới của bộ đôi smartphone Apple được cho là khó có thể giảm tiếp trong thời gian ngắn tới.

Apple vừa mở bán iPhone 8 và 8 Plus trên thị trường toàn cầu hôm 22/9, tuy nhiên máy chưa được phân phối tại Việt Nam. Các máy bán trong nước được nhập về từ thị trường Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Australia...

Đại diện một chuỗi cửa hàng điện thoại có mặt tại TP HCM và Hà Nội cho biết, sau khi giảm vài triệu đồng so với ngày đầu về Việt Nam, bộ đôi iPhone mới của Apple bắt đầu nhận được sự quan tâm của người mua, tuy nhiên sức mua không mạnh so với thế hệ iPhone 7 hay 7 Plus.

"Tuỳ cửa hàng, mỗi ngày có thể bán được vài chiếc. iPhone 8 Plus phiên bản 256GB vẫn được quan tâm nhiều hơn so với các mẫu khác", anh này nói. Giá cao nhưng iPhone 8 Plus bộ nhớ 256GB được ưa chuộng do nhiều người dùng muốn sở hữu máy có cấu hình tốt nhất.

"iPhone 8 chỉ là bản nâng cấp so với iPhone 7 nên chỉ những người dùng iPhone từ thế hệ 6 mới nâng cấp, ít người đang dùng iPhone 7 lại mua iPhone 8", đại diện hệ thống cửa hàng phía trên phỏng đoán.

iPhone 8 được Apple mở bán tại các Apple Store trên toàn thế giới hôm 22/9, trước đó một tuần cho đặt trước tại nhiều quốc gia. Theo một nhà phân tích, lượng người đặt mua iPhone 8 năm nay giảm sút. Số người xếp hàng tại các Apple Store cũng giảm hẳn.

Tại Việt Nam tình hình cũng tương tự, nhiều cửa hàng xách tay cho biết lượng người đặt mua từ ngày đầu không cao. "Nhu cầu chỉ tăng lên vài ngày gần đây khi giá máy giảm xuống đáy", đại diện cửa hàng nói.

"Vẫn có nhiều người háo hức trả giá cao để sở hữu máy ngay từ ngày đầu tiên nhưng số này đang giảm xuống. Người dùng hiện nay nắm bắt nhiều thông tin, chịu chờ khoảng một tuần để có mức giá tốt nhất", anh này nói tiếp. Nguồn hàng dồi dào trong khi nhu cầu mua hạn hẹp khiến giá iPhone 8 ngay từ đầu không cao như thời iPhone 7 và nhanh chóng về với mức giá thật.

Chủ một cửa hàng chuyên bán iPhone xách tay tại quận 10 (TP HCM) trước đó kỳ vọng iPhone X hâm nóng thị trường xách tay. Anh này cho rằng giá iPhone X khi về Việt Nam ngày đầu có thể khoảng 50 triệu đồng.

Khác với những lần ra mắt trước đây, Apple năm nay giới thiệu thêm iPhone X nhưng không bán cùng lúc với iPhone 8. iPhone X có màn hình lớn hơn iPhone 8 Plus và thiết kế nhiều thay đổi. Chiếc máy cho đặt trước vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 bán ra.

Chủ cửa hàng xách tay tại quận 10 cho biết lượng người quan tâm iPhone X cao hơn hẳn so với iPhone 7 Plus trước đó. iPhone X cũng có thể là nguyên nhân khiến người mua iPhone 8 không nhiều.

Trong tâm lý chờ đợi iPhone X và iPhone 8 không có nhiều đổi mới, nhiều người dùng chọn mua phiên bản iPhone thấp hơn, những chiếc iPhone 7 và 7 Plus.

Dù ra mắt đã hơn một năm, cấu hình vẫn tốt, được nâng cấp lên iOS 11 như iPhone 8, lại chênh giá nhau hơn hai triệu đồng nên iPhone 7 phiên bản 128GB cũng được nhiều người mua. iPhone 7 Plus 128GB ngang giá iPhone 8 64GB nhưng do có camera kép nên vẫn khá hút hàng.

"Những người hơi quá tuổi thanh niên, thực dụng có xu hướng chọn iPhone 7 và 7 Plus so với iPhone 8. Nhiều người khác thích iPhone mà chịu chi có vẻ đang chờ iPhone X", chủ cửa hàng điện thoại xách tay nhận định.

Theo ICTNews