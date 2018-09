Giá iPhone 6S giảm mạnh trong tuần đầu về Việt Nam

Thời gian tới, mức giá bộ đôi smartphone Apple sẽ giảm chậm hơn và thị trường dần ổn định trở lại.

Bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus được đưa về thị trường Việt Nam từ ngày 24/9, trước ngày mở bán tại các thị trường cung ứng đầu tiên một ngày. Nếu muốn trở thành người dùng đầu tiên sở hữu iPhone 6S, bạn cần phải bỏ ra tới 29-30 triệu đồng hoặc cao hơn cho phiên bản thấp nhất iPhone 6S 16GB. Màu hồng có mức giá trội hơn.

Tuy nhiên, chưa tới 5 ngày sau, giá bán của iPhone 6S giảm sâu, tới 6 triệu đồng, thậm chí có nơi giảm 10 triệu đồng để kích cầu cũng như tránh lượng hàng tồn không, tránh lỗ ở đợt này. Thậm chí, nhiều cửa hàng cho đặt trước cũng phải giảm mạnh để thu hút người dùng hơn.

So với iPhone 6S, giá iPhone 6S Plus giảm ít hơn đôi chút - khoảng 7-8 triệu đồng cho bản 16GB màu hồng. Hiện iPhone 6S Plus 16GB hồng có giá khoảng 26-27 triệu đồng.

Nguyên nhân phần lớn là cung nhiều nhưng cầu lại thấp. Người dùng lắng nghe biến động của thị trường trước khi mua bởi họ quá quen với giai đoạn bão giá ban đầu suốt những năm qua. Một mặt, nhiều thương gia cũng muốn đẩy mạnh lợi nhuận đợt này nên nhập hàng về và từ đó số lượng cung quá lớn.

Lý do tiếp theo là một số đơn vị nhỏ lẻ sẵn sàng đem tới thị trường mức giá hấp dẫn hơn khiến các đại lý lớn phải đồng loạt giảm giá xuống. Nếu như trước đây, các cửa hàng lớn tự tin có thể nhập hàng về đầu tiên thì giờ đây các cửa hàng nhỏ cũng có thể làm tương tự nhờ vào dịch vụ xếp hàng, cung cấp hàng sớm ở bên kia biên giới, có chăng là quy mô nhỏ hơn.

Cuối cùng, người dùng tỏ khá thờ ơ với iPhone đợt này với những nâng cấp chưa đủ làm hài lòng nhu cầu của họ. Hơn nữa, giá bán chính hãng từ các đại diện bán lẻ của Apple tại Việt Nam bị rò rỉ khá sớm, người dùng đủ lý do để chờ đợi đặt mua cùng các khuyến mãi hấp dẫn.

Dự đoán, trong thời gian tới, giá iPhone 6S và 6S Plus tiếp tục giảm bởi lượng hàng từ Trung Quốc và Hong Kong về nhiều, thay vì chỉ từ Singapore trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, mức giảm sẽ ít, chậm hơn và thị trường dần ổn định trở lại.

Theo TechZ