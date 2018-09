Giá Honda SH 2017 chạm đáy, chỉ còn bản màu đỏ

Đầu tháng 4, thị trường ghi nhận mức giá thấp kỷ lục của SH phiên bản CBS 125 và chỉ còn duy nhất màu đỏ là có hàng.

Theo khảo sát của tại một số đại lý Hà Nội do Honda ủy quyền, hiện tại giá xe SH phiên bản CBS 125 chỉ còn 71 triệu đồng, giảm 1-2 triệu đồng so với tuần trước và giảm tới gần 10 triệu đồng so với đầu năm 2017.

Đây là mức giá thấp kỷ lục của phiên bản này kể từ khi xe được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, SH CBS 125 chỉ còn cao hơn giá công bố của nhà sản xuất khoảng ba triệu đồng.

Trong khi đó, ba phiên bản còn lại của SH cũng có mức điều chỉnh nhẹ. Cụ thể, SH phiên bản phanh chống bó cứng ABS 125 khoảng 79 - 80,5 triệu đồng, tùy từng đại lý.

SH CBS 150 được các đại lý niêm yết 91,5 - 92 triệu đồng, tùy từng đại lý. SH ABS 150 được bán với giá 103 triệu đồng.

Với giá bán như hiện nay, tất cả phiên bản xe SH giảm khá mạnh so với tháng 3, tuy nhiên mức chênh vẫn cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất từ 3-13 triệu đồng. Phiên bản SH ABS 150 không được điều chỉnh giá nhiều và có mức chênh cao nhất.

Các đại lý Honda thừa nhận, phiên bản xe Honda CBS 125 đang có doanh số bán ra cao nhất. Hiện tại, rất nhiều cửa hàng chỉ còn duy nhất SH 2017 màu đỏ để bán, các phiên bản màu xanh, đen, xám đã hết từ đầu tháng 4.

"So với 4 phiên bản xe SH 2017, phiên bản CBS có mức giá thấp nhất, chênh ít nhất so với các phiên bản còn lại. Về ngoại hình, 4 phiên bản xe SH hoàn toàn giống nhau, chỉ có một số chi tiết nhỏ khác nhau ở hai phiên bản động cơ 125 và 150", một đại diện trên phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) cho biết.

Lý giải nguyên nhân, vị này cho biết: "Nguồn xe trong tháng 4 bị cắt giảm khá nhiều, vì vậy diễn ra tình trạng khan hàng cục bộ". Tuy nhiên, thay vì tăng giá, các mẫu xe của Honda lại có xu hướng giảm nhẹ do nhu cầu mua xe của người tiêu dùng không nhiều.

Trong khi đó, Lead cũng giảm 2-3 triệu đồng so với tháng 3. Cụ thể, phiên bản Lead tiêu chuẩn đang được bán ra là 38,5 triệu đồng, cao hơn để xuất một triệu đồng. Lead phiên bản cao cấp bán ra là 40,5 triệu, cao hơn đề xuất hai triệu đồng.

Winner vẫn được áp dụng giá "kỷ lục", thấp hơn giá đề xuất từ 4-5 triệu đồng. Hiện tại, cả hai phiên bản xe Winner đều được các đại lý áp dụng giá 38 - 39,5 triệu đồng.

Duy nhất, SH Mode trong tháng 4 được điều chỉnh tăng giá. Cụ thể, SH mode phiên bản tiêu chuẩn có mức tăng cao nhất 1,6 triệu đồng lên 56 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất gần 5 triệu đồng. Phiên bản cao cấp tăng nhẹ 800.000 đồng, giúp giá được bán ra là 55 triệu đồng.

Theo các đại lý dự báo, trong thời gian tới, giá xe Honda tiếp tục ổn định, mức chênh lệch giữa các đại lý không đáng kể. Tuy nhiên, trong tháng 5, thời điểm mua sắm hè 2017 giúp doanh số bán xe tăng mạnh. Cũng chính vì vậy, giá xe trong tháng 5 tới cũng có nhiều biến động.

Theo VTC