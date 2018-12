Gameshow truyền hình 4.0 ra mắt tại Việt Nam

5 vòng vàng kỳ ảo là trò chơi kết hợp giữa bổ sung kiến thức và giải trí, được phát sóng trên khung giờ vàng VTV3, tối thứ 7 .

5 Gold Rings (5 vòng vàng kỳ ảo) lần đầu ra mắt tại Việt Nam có sân khấu được thiết kế với một màn hình led lớn, hình ảnh sắc nét, ánh sáng hiện đại và hệ thống phần mềm điều khiển thông minh, linh hoạt. Chương trình được mua bản quyền từ Talpa (Hà Lan) - một trong những tập đoàn sản xuất và phân phối format chương trình truyền hình hàng đầu trên thế giới và hiện, chỉ một số quốc gia mới đủ điều kiện đưa vào sản xuất. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên hiện thực hóa giấc mơ đó.

Nói về lý do quyết định mua bản quyền chương trình về Việt Nam, bà Vũ Thị Bích Liên - Giám đốc tổ hợp giải trí và truyền thông Mega GS, đơn vị thực hiện chương trình này tại Việt Nam cho biết: "Truyền hình thực tế, gameshow đã có lúc bước vào thời kỳ bão hòa vì không tìm được hướng đi mới, cuốn hút khán giả. Vì lý do đó, chúng tôi luôn muốn tìm kiếm những chương trình có sự đột phá, ấn tượng. Và lần này, với một gameshow 'made in 4.0', chúng tôi quyết định đưa chương trình về Việt Nam mặc dù quá trình sản xuất không hề đơn giản".

5 vòng vàng kỳ ảo là hình thức trò chơi kết hợp giữa bổ sung kiến thức và giải trí thông qua việc trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, thay vì việc lựa chọn các đáp án A, B, C, D như thường thấy, người chơi phải vận dụng kiến thức, sự hiểu biết, nhanh nhạy và phán đoán dựa trên tình hình thực tế ngay tại hiện trường để đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định. Với 5 câu hỏi, người chơi có 5 chiếc vòng vàng, kích thước ngày càng nhỏ dần tương ứng với số tiền thưởng ngày càng tăng dần.

Mỗi đội chơi gồm hai người một người có nhiệm vụ quan sát, chỉ dẫn và người còn lại sẽ tìm vị trí đặt vòng vàng vào vị trí câu trả lời đúng trên màn hình led tại sân khấu. Nếu trả lời sai, đội đối thủ có quyền trả lời và sẽ giành toàn bộ số tiền nếu tìm ra đáp án.

Nói về tính hấp dẫn của chương trình, bà Bích Liên bổ sung luật chơi khá đơn giản nhưng quá trình trả lời trong 30 hay 15 giây mới thực sự mang đến cho khán giả những giây phút giải trí vừa hồi hộp, vừa sảng khoái. Người chơi không chỉ vận dụng kiến thức, trí nhớ... mà còn phải vận động liên tục trên mặt màn hình led lớn tại sân khấu, thậm chí là cả nằm, bò, nhảy... để đưa ra câu trả lời đúng. Chương trình kết hợp cả ba yếu tố: tri thức, giải trí, vận động trong một gameshow truyền hình. Bên cạnh đó, giải thưởng chương trình cũng hấp dẫn, lên đến 100 triệu đồng. Số phát sóng nào cũng có người chơi giành chiến thắng và có phần thưởng mang về.

Theo Giám đốc sản xuất chương trình, 5 vòng vàng kỳ ảo sử dụng công nghệ tương tác thông minh giữa những chiếc vòng và hệ thống phần mềm điều khiển, kết nối thông qua một thiết bị camera cảm biến thông minh (được gắn ở vị trí topshot). Camera này sẽ định vị vị trí của chiếc vòng để gửi thông tin về cho hệ thống phần mềm điều khiển dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Phần mềm này giúp nhận diện hình ảnh, tọa độ của chiếc vòng và so sánh vị trí đúng của câu trả lời, cho ra kết quả đúng/sai của vị trí chiếc vòng.

Một trong những sự đột phá là thay vì việc phải nhập khẩu hoàn toàn phần mềm, phần cứng từ nhà cung cấp ở Anh quốc (đối tác của Talpa), ê kíp Việt Nam gồm đơn vị mua bản quyền Mega GS và đối tác công nghệ - Công ty Âu Lạc đã tự nghiên cứu, thiết kế từ những chiếc vòng vàng để chương trình có thể vận hành sớm và tiết kiệm nhất. Sau quá trình chạy thử nghiệm, kết quả đạt độ chính xác lên đến 98%, vượt sự mong đợi của cả ê kíp.

Trong quá trình thử nghiệm, vận hành, các chuyên gia nước ngoài luôn theo sát mọi công đoạn cũng như thời gian ghi hình. Kết quả, họ bất ngờ trước sự sáng tạo, thông minh của ê kíp Việt Nam bởi tính chính xác cao, tương đương phiên bản gốc trong khi chi phí rẻ hơn rất nhiều.

5 vòng vàng kỳ ảo với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Chí Tài, Minh Nhí, Minh Tiệp, Việt Anh, Minh Khang, Thúy Hạnh, Hoàng Bách, Xuân Nghị, Vinh râu... sẽ lên sóng lúc 20h, thứ Bảy hàng tuần, trên VTV3, bắt đầu từ ngày 1/12.

