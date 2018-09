Galaxy S9 và S9+ nới rộng màn hình, có cấu hình chênh lệch

So với Galaxy S8, Samsung tiếp tục làm mỏng hai viền trên dưới trên Galaxy S9 nhưng vẫn giữ camera, loạt cảm biến ở phía trên.

Những hình ảnh được cho là của Galaxy S9 và S9+ mới được đăng tải trên Weibo. Thiết kế của máy không có nhiều sự khác biệt so với các ảnh bị lộ trước đó. Samsung vẫn muốn viền máy mỏng hơn so với Galaxy S8 nhưng không sử dụng kiểu "tai thỏ" như trên iPhone X.

Galaxy S9 có thể là bản nâng cấp nhẹ về thiết kế so với S8 với kiểu dáng không khác biệt quá nhiều. Sự thay đổi lớn nhất ở mặt sau là cụm camera với cảm biến vân tay đặt phía dưới thay vì ngay cạnh. Riêng model Galaxy S9+ có camera kép.

Các tin đồn trước đây khẳng định Galaxy S9 và S9+ có màn hình 5,8 inch và 6,2 inch. Thay vì có chung thông số kỹ thuật như bộ đôi Galaxy S8 và S8+, Samsung tách riêng và mỗi máy có cấu hình khác nhau.

Cụ thể, phiên bản Galaxy S9+ có cấu hình mạnh hơn, gồm máy ảnh kép phía sau được đặt dọc, RAM 6GB tương tự Galaxy Note 8 hiện tại. Trong khi đó, Galaxy S9 chỉ được trang bị camera đơn hoặc camera kép nhưng thông số thấp hơn và RAM 4GB. Cả hai chạy chip Snapdragon 845 của Qualcomm hoặc chip Exynos sản xuất trên tiến trình 10 nm mới của hãng tùy theo thị trường, đều có bộ nhớ trong 64GB có thể mở rộng qua khe thẻ microSD và vẫn giữ giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Trên thực tế, chiến lược mới của Samsung được đối thủ Apple áp dụng trên iPhone cách đây khá lâu. Trước đó, công ty Mỹ ra iPhone 7 và iPhone 8 có dung lượng RAM thấp hơn iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus (2GB và 3GB tương ứng) cũng như phiên bản Plus có camera kép thay vì camera đơn như bản thường.

Theo logic đặt tên, Samsung có thể đặt tên mã SM-G960 cho Galaxy S9 và SM-G965 cho Galaxy S9+ (Galaxy S8 là SM-G950 và Galaxy S8+ là SM-G955). Cả hai đều đi kèm nhiều phụ kiện hỗ trợ.