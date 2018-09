Galaxy S8 và S8 Plus lộ rõ trong video

Smartphone Samsung lộ diện gần như toàn bộ, mới nhất là video trên tay có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Lộ video rõ nét về bộ đôi Galaxy S8 Video chia sẻ trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) có nội dung là hai chiếc điện thoại, được giới thiệu là Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus (Galaxy S8+). Cả hai có ngoại hình giống nhau với màn hình cong tràn ra hai mép viền nhưng một thiết bị có kích thước lớn hơn.

Viền trên và dưới bộ đôi Galaxy mới cũng khá mỏng, không có phím Home vật lý. Do khoảng không gian phía dưới mỏng, các phím điều hướng được chuyển vào bên trong màn hình.

Riêng trên Galaxy S8 Plus còn xuất hiện tính năng Always On Display giống Galaxy Note7. Tính năng cũng có thể cũng có mặt trên Galaxy S8. Phía sau máy là cụm camera, đèn flash và cảm biến vân tay, trong khi phía dưới là cổng kết nối USB Type-C và jack cắm tai nghe 3,5mm.

Như vậy, dù một tháng nữa mới trình làng, Galaxy S8 gần như rò rỉ toàn bộ thông tin về máy. Galaxy S8 được cho là trang bị màn hình Amoled 5,8 inch, trong khi Galaxy S8 Plus cỡ 6,2 inch. Cả hai chạy chip Qualcomm Snapdragon 835 hoặc Exynos tùy từng thị trường, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB...

Tại MWC 2017, Samsung cũng công bố video ngắn về thiết bị, đồng thời khẳng định thời gian ra mắt sản phẩm là ngày 29/3.

Samsung giới thiệu Galaxy S8

Video giới thiệu Galaxy S8 của Samsung

VnExpress