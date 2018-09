Galaxy S8 giá dự kiến từ 19 triệu đồng ở Việt Nam

Đầu tháng 5, bộ đôi smartphone của Samsung được mở bán tại Việt Nam với mức giá cao nhất có thể lên tới 21 triệu đồng.

Theo thông tin từ hệ thống bán lẻ FPT Shop, tại thị trường Việt Nam, Galaxy S8 có giá dự kiến là 18,99 triệu đồng và Galaxy S8 Plus là 20,99 triệu đồng với các màu xanh, đen và vàng. Ngày mở bán dự kiến là 5/5. Thiết bị thực tế ảo Gear ‎‎360 2017 và New Gear VR with controller 2017 cũng được bán ra thị trường cùng thời điểm.

Bộ đôi smartphone cao cấp Galaxy S8 và S8 Plus vừa được Samsung cho ra mắt tại sự kiện "Galaxy Unpacked 2017" diễn ra ở New York (Mỹ) ngày 29/3.

Galaxy S8 chạy Android 7.0 Marshmallow, kích cỡ 148,9 x 68,1 x 8,0 mm, trọng lượng 155 gram, màn hình 5,8 inch Quad HD+ Super Amoled 2.960 x 1.440 pixel, sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 8895, 4GB RAM (LPDDR4), camera sau Dual Pixel 12 megapixel OIS (f/1.7), camera trước 8 megapixel AF (f/1.7).

Máy sử dụng bộ nhớ 64GB, pin dung lượng 3.000 mAh, tích hợp công nghệ chống nước IP68, sạc không dây, trợ lý ảo Bixby…

Trong khi đó, Galaxy S8 Plus chạy hệ điều hành Android 7.0 Marshmallow, kích thước 159,5 x 73,4 x 8,1 mm, trọng lượng 173 gram, màn hình rộng 6,2 inch Quad HD+ Super Amoled 2.960 x 1.440 pixel, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 8895, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB và xử dụng viên pin 3.500 mAh lớn hơn Galaxy S8.

Việc loại bỏ hẳn nút home vật lý, màn hình tràn ra hai cạnh máy và toàn bộ mặt trước màu đen giúp cho máy nhìn thanh thoát và sang trọng hơn. Tuy có màn hình lớn, kích cỡ Galaxy S8 chỉ ngang với smartphone 5 inch và Galaxy S8 Plus chỉ ngang với máy 5,5 inch.

Điểm cộng của bộ đôi còn được cộng đồng đánh giá nằm ở cảm ứng lực với hiệu ứng rung khi chạm như trên iPhone thế hệ mới, cảm biến vân tay ở mặt sau.

Tuy nhiên không ít ý kiến cũng tỏ ra thất vọng khi độ phân giải của camera chính trang bị trên Galaxy S8 và S8 Plus vẫn “dậm chân tại chỗ”. Camera trước được nâng từ 5 lên 8 megapixel, tuy nhiên, độ phân giải camera sau vẫn giữ nguyên như thế hệ cũ Galaxy S7 là 12 megapixel, khẩu độ f/1.7.

Theo ICTNews