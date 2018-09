Galaxy Note 8 về Việt Nam giá 22,5 triệu đồng

Smartphone cao cấp ra mắt thị trường trong nước cùng tính năng Samsung Pay bắt đầu được triển khai.

Ra mắt trên thế giới ngày 23/8 tại New York, Galaxy Note 8 sở hữu một màn hình vô cực lớn nhưng dễ dàng cầm nắm bằng một tay, bút S Pen để đa dạng hóa tương tác theo cách riêng của người dùng và là smartphone cho chất lượng chụp ảnh tốt. Người dùng Galaxy Note tại Việt Nam lần đầu tiên trải nghiệm giải pháp thanh toán di động Samsung Pay trên thiết bị di động này ở hầu hết nơi chấp nhận thẻ khi mua hàng.

Tại thị trường Việt Nam, dù chưa công bố giá bán của sản phẩm, Galaxy Note 8 vẫn nhận được hơn 15.000 đơn hàng đặt trước. Đây là dòng điện thoại cao cấp có tốc độ đặt hàng nhanh nhất từ trước đến giờ.

S Pen được cải tiến cùng với màn hình vô cực Infinity Display 6,3 inch Quad HD+ Super Amoled mang đến những phương thức hoàn toàn mới để viết, vẽ, và tương tác với điện thoại cũng như giao tiếp với bạn bè. S Pen có đầu bút mảnh hơn, cải thiện độ nhạy. Với Galaxy Note 8, bạn có thể chia sẻ tin nhắn văn bản động hoặc bản vẽ trên các nền tảng hỗ trợ ảnh động GIF.

Màn hình luôn hiển thị Always On Display cho phép người dùng Galaxy đọc được các thông báo mà không cần mở khóa điện thoại. Với Galaxy Note 8, điều này thậm chí còn được thực hiện nhanh hơn. Máy cho phép bạn ghi chú trên màn hình khóa lên đến 100 trang ngay cả khi S Pen rút ra khỏi điện thoại, ghim ghi chú vào màn hình Always On Display và chỉnh sửa trực tiếp từ Always On Display.

Trong trường hợp đi du lịch nước ngoài hoặc khi người dùng vào một trang web sử dụng tiếng nước ngoài, tính năng Dịch thuật cải tiến của S Pen cho phép họ lướt con trỏ qua văn bản để nhanh chóng dịch không chỉ các từ riêng lẻ mà cả câu hoàn chỉnh với 71 ngôn ngữ khác nhau, ngay cả chuyển đổi các đơn vị đo lường hoặc ngoại tệ tức thì.

Galaxy Note 8 được trang bị camera kép 12 megapixel phía sau với tính năng chống rung quang học OIS trên cả ống kính góc rộng và ống kính tele. Tính năng Xóa phông chủ động Live Focus của Galaxy Note 8 cho phép người dùng kiểm soát độ sâu của ảnh chụp bằng cách điều chỉnh hiệu ứng bokeh trước hoặc sau khi chụp ảnh.

Với chế độ chụp kép Dual Capture, cả hai máy ảnh sau chụp hai bức ảnh đồng thời giúp người chụp lưu cả hai bức ảnh, một bức chụp cận cảnh từ ống kính tele và một bức chụp góc rộng cho thấy toàn bộ khung cảnh nền. Galaxy Note 8 trang bị camera trước 8 megapixel.

Vừa được giới thiệu tại Việt Nam trong buổi sáng cùng ngày, Samsung Pay được tích hợp sẵn trên thiết bị di động Galaxy Note 8. Samsung Pay là một giải pháp thanh toán di động đơn giản, an toàn và dễ sử dụng cho phép người dùng có thể mua hàng gần như tại mọi nơi ở những điểm chấp nhận thẻ.

An toàn với nền tảng bảo mật cao cấp Samsung Knox, công nghệ số hóa tokenization và các phương pháp xác thực sinh trắc học (quét vân tay, quét mống mắt) hoặc mã PIN, Samsung Pay giảm nguy cơ rủi ro về bảo mật vốn có của thẻ nhựa.

Cả hai công nghệ MST và NFC đều được trang bị trên Samsung Pay, cho phép chấp nhận thanh toán ở hầu hết đầu đọc thẻ (POS) hiện có.

Galaxy Note 8 được mở bán ngày 29/9 với hai phiên bản màu đen và vàng, với giá 22.490.000 đồng.