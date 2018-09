Galaxy Note 8 hay iPhone X là vua smartphone 2017

Hai điện thoại cao cấp của Apple và Samsung quyết đấu để giành ngôi vị điện thoại tốt nhất năm.

Galaxy Note 8 là điện thoại thông minh Android được ưa thích hàng đầu, sở hữu màn hình vô cực kích thước lớn, bút S Pen. Trong khi đó, iPhone X được trang bị hệ thống camera cảm biến sáng tạo với trung tâm là tính năng FaceID. Cả hai đều là thiết bị tuyệt đẹp, cấu hình khủng nhất.

Thiết kế

Galaxy Note 8 và iPhone X có chung ngôn ngữ thiết kế với khung kim loại và mặt kính trước sau. Smartphone của Samsung có kích thước nhỉnh hơn 162,5 x 74,8 x 8,6 mm, so với 143,6 x 70,9 x 7,7 mm của iPhone X. Trọng lượng của Galaxy Note 8 là 195 gram trong khi iPhone X nặng 174 gram. Bù lại cho vẻ ngoài lớn hơn, điện thoại Samsung có màn hình to hơn 6,3 inch so với 5,8 inch của iPhone X.

Samsung và Apple đều bỏ nút Home vật lý trên hai thiết bị, thay thế bằng phím ảo cảm ứng lực trên Galaxy Note 8 và thanh ẩn ở cạnh dưới như iPhone X. Galaxy Note 8 bố trí cảm biến vân tay ở mặt sau của điện thoại, trong khi Apple bỏ cảm biến vân tay để phụ thuộc hoàn toàn vào tính năng FaceID mới trên iPhone X.

Cả hai điện thoại thông minh đều có tính năng chống nước, hỗ trợ sạc không dây.

Galaxy Note 8 có 4 màu đen, vàng, xám, xanh trong khi iPhone X chỉ có ở hai màu xám và bạc.

Màn hình

Cả Galaxy Note 8 và iPhone X đều có tỷ lệ màn hình 83% so với diện tích mặt trước. Màn hình của Samsung hiển thị hình chữ nhật tỷ lệ 18,5:9, cong nhẹ ở 4 góc còn iPhone X có phần viền trên khá "lồi lõm".

Màn hình của bộ đôi smartphone đều trang bị công nghệ Oled. Màn hình "Quad HD +" của Galaxy Note 8 có độ phân giải 1.440 x 2.960 pixel mật độ điểm ảnh 521 ppi, trong khi màn hình "Super Retina" của iPhone X có độ phân giải 1.125 x 2.436 pixel mật độ điểm ảnh 458 ppi.

Camera

Galaxy Note 8 và iPhone X đều có hai camera ở phía sau, cho phép người dùng zoom quang 2X không ảnh hưởng đến chất lượng ảnh cũng như chụp xóa phông.

Hai camera trên các máy đều có độ phân giải 12 megapixel, chống rung quang học OIS, đèn flash LED kép. Cả Galaxy Note 8 và iPhone X đều có chế độ chụp ảnh chân dung ấn tượng.

Với camera selfie, Galaxy Note 8 có cảm biến 8 megapixel trong khi đối thủ sở hữu camera trước 7 megapixel. Máy ảnh trước của cả hai máy đều hỗ trợ đắc lực cho tính năng nhận diện khuôn mặt.

Pin

Galaxy Note 8 chạy bộ xử lý Exynos RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB, 128GB hoặc 256GB, có thể mở rộng lên đến 512GB với thẻ nhớ microSD.

Trong khi đó, iPhone X chạy trên chip A11 Bionic RAM 3GB và hai lựa chọn bộ nhớ trong 64GB hoặc 256GB, không mở rộng qua thẻ nhớ microSD.

Galaxy Note 8 có pin 3.300 mAh không thể tháo rời, cung cấp thời lượng đàm thoại lên đến 22 giờ và chơi nhạc trong 74 tiếng đồng hồ, trong khi iPhone X cung cấp đến 21 giờ đàm thoại và 60 giờ nghe nhạc.

Hệ điều hành

iPhone X chạy hệ điều hành mới nhất của Apple là iOS 11, trong khi Galaxy Note 8 chạy Android 7.1.1 Nougat và sớm được cập nhật lên hệ điều hành mới nhất của Google là Android 8.0 Oreo .

iOS 11 và Android Oreo đều giới thiệu các tính năng đa tác vụ mới, cho phép hai ứng dụng chạy song song trên màn hình.

Phiên bản Oreo của Android giúp máy chạy trơn tru hơn với tính năng giới hạn chạy nền để ngăn các ứng dụng ngốn tài nguyên của điện thoại.

Trong khi đó iOS 11 giới thiệu trải nghiệm tương tác và đa phương tiện mới, như quay video trực tiếp và ứng dụng thực tế bổ sung.

Tính năng đặc biệt

S Pen là điểm khác trên Galaxy Note 8 giúp người dùng vẽ, ghi chép và đánh dấu các tài liệu trên điện thoại thông minh. Bút phù thủy tạo ra một số tính năng thú vị cho smartphone Samsung như Live message, tạo và gửi ảnh GIF, dịch thuật... Galaxy Note 8 cũng tương thích với Samsung DeX để sử dụng điện thoại như một máy tính để bàn. Tại Việt Nam, giải pháp thanh toán di động Samsung Pay được tích hợp sẵn trên Galaxy Note 8 giúp chủ máy mua hàng tại những điểm chấp nhận thẻ ngân hàng.

Tính năng nổi bật của iPhone X là camera TrueDepth cho phép người dùng mở khóa điện thoại bằng cách sử dụng một hệ thống nhận dạng khuôn mặt được gọi là Face ID.

Galaxy Note 8 cũng có tính năng nhận dạng khuôn mặt - bên cạnh hai hình thức bảo mật khác là vân tay và quét mống mắt. Tuy vậy, FaceID trên iPhone X ấn tượng hơn, giúp mở khóa điện thoại ngay cả trong bóng tối.

Công nghệ TrueDepth của Apple cũng cho phép người dùng tạo ra Animojis, bắt chước các biểu hiện trên khuôn mặt của bạn và tạo ra các nhân vật hoạt hình để sử dụng trong tin nhắn.

Giá bán

Tại Việt Nam, Galaxy Note 8 được mở bán ngày 29/9 với hai phiên bản màu đen và vàng, với giá 22.490.000 đồng. iPhone X được bán chính hãng với giá từ 28.990.000 đồng, dự kiến từ cuối tháng 12.