Galaxy Note 7 được cập nhật phần mềm ở Việt Nam từ ngày 22/9

Samsung Vina đưa ra bản cập nhật nâng cấp phần mềm nhằm khắc phục sự cố lỗi pin trên Galaxy Note 7.

Biểu tượng pin màu xanh lá ở ba vị trí thông báo Galaxy Note 7 an toàn. Ảnh: TT.

Phần mềm cập nhật giúp giới hạn khả năng sạc pin, tối đa chỉ đạt đến mức 60% của dung lượng pin trên Galaxy Note 7 bị sự cố, nhằm giúp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra, phiên bản mới của phần mềm có giao diện và biểu tượng chỉ báo lượng pin mới, giúp người dùng hiểu rõ tình trạng pin tốt của Galaxy Note 7.

Tại Việt Nam, bản nâng cấp phần mềm được cập nhật từ 2h ngày 22/9. Quá trình cập nhật được thực hiện thông qua kết nối không dây.

Với Galaxy Note 7 được đổi mới, biểu tượng báo lượng pin có màu xanh lá trong các giao diện trên thanh thông báo, trên màn hình "Power off" và màn hình "Always on".

Khi nhìn thấy bất kỳ biểu tượng chỉ báo lượng pin màu xanh lá tại ba vị trí, khách hàng có thể yên tâm thiết bị an toàn để sạc.

Trước đó, Samsung Vina cũng đề nghị người dùng Việt Nam sớm tham gia chương trình đổi Galaxy Note 7. Đối tượng áp dụng là những khách hàng mua máy từ ngày 19/8-7/9. Địa điểm thực hiện là các trung tâm chăm sóc khách hàng Samsung, thời gian đăng ký đến hết ngày 31/12. Thời gian trả Galaxy Note 7 từ ngày 1/10-31/12.

Những khách hàng đăng ký đổi máy trước ngày 1/10 nhận Galaxy A3 2016 mới nguyên kiện, sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận Galaxy Note 7 mới. Sau khi được đổi trả Galaxy Note 7 mới, khách hàng có hai lựa chọn, trả lại Galaxy A3 2016 hoặc giữ lại smartphone dòng A chỉ cần thanh toán 60% giá trị sản phẩm. Galaxy A3 đang có giá 5.690.000 đồng.

Trọng Nghĩa