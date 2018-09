Galaxy Note 5 và S6 Edge Plus có giá bán tại Việt Nam

Note 5 được bán từ cuối tháng 8 với giá gần 18 triệu đồng, sớm hơn nhưng rẻ hơn S6 Edge Plus một tháng.

Galaxy Note 5 màn hình phẳng nhưng có thêm bút, còn Galaxy S6 Edge Plus màn hình cong. Ảnh: TV.

Giám đốc một hệ thống cửa hàng điện thoại ở Việt Nam cho biết các đại lý trong nước bắt đầu nhận được thông báo về giá và ngày bán chính thức của Galaxy Note 5. Không khác thông tin được một số hệ thống lớn đưa ra trước sự kiện ngày 13/8, mẫu smartphone cao cấp mới ra của Samsung sẽ có giá 17,99 triệu đồng, tương đương với Galaxy Note 4 năm ngoái.

Năm nay với việc xuất hiện ngay từ 30/8, Galaxy Note 5 được Samsung tung ra thị trường trong nước sớm hơn cả Note 3 lẫn Note 4 các năm trước. Dù vậy, người dùng ở Việt Nam nhận máy muộn hơn một tuần so với thị trường Mỹ.

Trong khi đó, ra mắt cùng lúc với Galaxy Note 5 nhưng Galaxy S6 Edge Plus sẽ về Việt Nam muộn hơn tới một tháng. Đại diện hệ thống CellphoneS (Hà Nội) chia sẻ mức giá dự kiến của S6 Edge Plus tại Việt Nam sẽ đắt hơn Note 5, tương tự như với S6 Edge và S6. Model smartphone màn hình cong cỡ lớn của Samsung có thể lên trên 20 triệu đồng. Tại Mỹ, giá tham khảo của Note 5 và S6 Edge Plus phiên bản không kèm hợp đồng lần lượt 740 USD và 814 USD cho dung lượng 32GB.

Cả hai chiếc smartphone Galaxy vừa trình làng được đánh giá là những smartphone mạnh nhất của Samsung hiện giờ khi có RAM lên tới 4GB, sử dụng chip 8 nhân Exynos 64-bit quy trình 14 nm.

Tuy nhiên, với cây bút S Pen cải tiến, thiết kế phong cách mới và mức giá thấp hơn, Galaxy Note 5 được đánh giá mới là model chủ lực của Samsung trong nửa cuối năm 2015. Trong khi đó, kiểu dáng phóng lớn từ mẫu S6 Edge cùng kích thước lớn và giá đắt có thể khiến cho người dùng ở Việt Nam ít quan tâm đến Galaxy S6 Edge Plus hơn, đại diện hệ thống cửa hàng điện thoại nhận định.

Thế Tuấn