Facebook mất gần 75 tỷ USD vì bê bối dữ liệu

Cổ phiếu Facebook vừa có tuần tệ thứ ba lịch sử vì bê bối dữ liệu Cambridge Analytica.

Cổ phiếu Facebook giảm hơn 13% trong tuần này, đóng cửa ngày giao dịch 23/3 dưới 160 USD một cổ phiếu. Giám đốc hoạt động Facebook Sheryl Sandberg cho hay công ty không cho rằng bê bối về quyền riêng tư của người dùng sẽ tác động đến giá cổ phiếu hoặc mô hình kinh doanh của hãng.

Dù vậy, Facebook vẫn mất gần 75 tỷ USD vốn hóa thị trường trong tuần. Công ty đang đối mặt với nhiều câu hỏi từ các nhà lập pháp ở cả hai đảng về cách xử lý dữ liệu người dùng.

Trước đó, tờ The Observer và The New York Times phanh phui vụ hãng nghiên cứu Cambridge Analytica có quyền tiếp cận vào dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng Facebook mà không được cho phép. Cổ phiếu hạ gần 7% ngay sau thông tin này, giảm tiếp 2,5% một ngày sau đó sau khi có tin giới chức Mỹ sẽ điều tra vai trò của Facebook trong vụ rò rỉ dữ liệu.

21/3 là ngày duy nhất cổ phiếu Facebook tăng giá trong tuần, song cũng chỉ tăng chưa đến 1% nhờ CEO Facebook Mark Zuckerberg lên tiếng xin lỗi. Sau đó, phong trào #deletefacebook lại nổi lên và các nhà phân tích phải hạ bậc đánh giá cổ phiếu xuống mức thiếu chắc chắn.

Cổ phiếu Facebook đóng cửa ngày 23/3 sau khi hạ tiếp 3%, biến tuần này trở thành tuần giao dịch tệ nhất từ tháng 7/2012. Mức giá cao nhất Facebook từng đạt được trong 52 tuần qua là 195,32 USD một cổ phiếu.

Theo ICTNews