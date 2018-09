Facebook cho dân văn phòng sắp ra mắt

Phiên bản mới cho các nhân viên sử dụng phục vụ công việc, tách biệt với tài khoản cá nhân.

Facebook sẽ giới thiệu phiên bản dành riêng cho giới doanh nghiệp vào tháng 1/2015 nhằm giúp các công ty đưa mạng xã hội trở thành công cụ làm việc cho nhân viên.

Hiện nay, nhiều công ty không cho phép nhân viên sử dụng Facebook trong giờ làm việc, vì lo ngại họ chểnh mảng để làm việc cá nhân. Nhận ra thực trạng này, Facebook đang chuẩn bị ra mắt một phiên bản Facebook dành riêng cho giới văn phòng có tên gọi "Facebook at Work".

Thông tin về sản phẩm này lần đầu tiên lộ diện vào tuần trước (ngày 17/11). Hôm nay, mộtnguồn tin của WSJ cho biết "Facebook at Work" sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm sau, tháng 1/2015.

"Facebook at Work" vẫn sẽ có chức năng tương tự như bản hiện tại như bảng tin news feed, nhóm, nhắn tin... Tuy nhiên, phiên bản mới sẽ được bổ sung thêm các công cụ phục vụ công việc, cho phép các nhân viên trong công ty dễ dàng chat, chia sẻ các tài liệu với nhau, liên hệ với các đối tác làm ăn... "Facebook at Work" sẽ tách biệt hoàn toàn với Facebook cá nhân của người dùng: thông tin từ trang profile Facebook cá nhân của bạn sẽ không xuất hiện trên tài khoản "Facebook at Work" và ngược lại.

Trong thời gian đầu, sản phẩm sẽ không có quảng cáo và các công ty sẽ phải đăng ký để cho phép nhân viên sử dụng. Tuy nhiên cho tới nay Facebook vẫn im hơi lặng tiếng và chưa đưa ra bình luận nào về sản phẩm đang bị đồn đoán nói trên.

Theo ICTNews