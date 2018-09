Dùng Oppo R5 'bổ' dưa hấu

Smartphone mỏng hàng đầu thế giới có nhiều công dụng như cắt hoa quả, dùng thay búa để đóng đinh.

Các thử nghiệm độ bền đồng thời khoe độ mỏng được Oppo giới thiệu trong video. Trong đó, R5 siêu mỏng có thể dùng thay dao để cắt táo, dưa hấu, dùng thay búa đóng đinh lên mặt gỗ. Thậm chí, smartphone của Oppo còn có sự chịu đựng khi bị ôtô chèn qua.

Trải qua hàng loạt thử thách khắc nghiệt, R5 vẫn "an toàn", không bị trầy xước hay cong vênh. Công ty Trung Quốc cho biết điện thoại mới của họ sử dụng thiết kế khung chữ C Micro-Arc, đồng thời sử dụng công nghệ cắt CNC có độ chính xác cao được dùng chế tác đồng hồ cao cấp để thi công trên khung chữ C này.

Oppo R5 vừa được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá 9.999.000 đồng.

Oppo R5 dùng để bổ dưa hấu