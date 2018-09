Donald Trump dùng Android, phụ tá dùng iPhone

Tân tổng thống Mỹ sử dụng thiết bị chạy nền tảng của Google để cập nhật kết của bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trước ngày bầu cử, Donald Trump được nhân viên vận động tranh cử thuyết phục giao lại tài khoản Twitter nhằm hạn chế các phát ngôn không kiểm soát. Tuy nhiên hôm 9/11, Tổng thống Mỹ lấy lại tài khoản mạng xã hội và trực tiếp cập nhật trên đó.

Donald Trump có thể từng dùng Galaxy S III. Ảnh: TT.

Theo Verge, có thể nhận ra bài nào do chính Trump viết, bài nào của nhân viên chiến dịch vận động tranh cử của ông viết, thông qua thiết bị mà họ dùng. Nếu dòng tweet được đăng từ một thiết bị chạy hệ điều hành Android, đó thực sự do Donald Trump viết, còn đăng từ máy tính hay iPhone thì do phụ tá của ông.

Trước đó, nhiều người cho rằng Tổng thống Mỹ sử dụng hai chiếc điện thoại hoặc nhiều hơn với hai nền tảng là iOS và Android. Thông thường, các bài khen ngợi sẽ xuất phát từ chiếc điện thoại thương hiệu Apple, còn những bài nói xấu hay chê bai sẽ được đăng trên Android.

Đúng như tính cách, Trump không ngại công kích và thường có những phát ngôn gây sốc, do đó những tweet này do ông trực tiếp viết trên máy Android. Trong khi đó, phụ tá của ông mềm mỏng và khéo léo hơn, nên các bài đăng từ iPhone hoặc máy tính thường là những lời khen.

Donald Trump kêu gọi tẩy chay Apple và tuyên bố dùng một chiếc smartphone của Samsung. Ông cho rằng mình có thể đưa ra các biện pháp buộc Apple phải sản xuất các sản phẩm của hãng ngay tại Mỹ, nếu ông làm Tổng thống.

VnExpress