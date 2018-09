Đổi máy mới 100% nhờ bảo hành 'vàng'

Nếu không sửa chữa được, khách hàng sẽ được đổi máy mới tương đương hoặc bồi thường bằng tiền mặt có giá trị không quá 30 triệu đồng.

Trong năm 2013, FPT Shop đã đưa ra dịch vụ mới mang tên bảo hành vàng, được áp dụng dành cho tất cả điện thoại và máy tính bảng mua tại đây, có giá trên ba triệu đồng. Từ ngày 1/11/2013, để đáp ứng tốt hơn các điều kiện được bồi thường, FPT Shop đã chuyển đổi nhà cung cấp bảo hiểm AAA sang bảo hiểm Viễn Đông (VASS) và để có thể mở rộng chương trình “Bảo hành vàng - Vào nước, rơi vỡ... vẫn được đổi mới” áp dụng dành cho cả laptop sắp tới. Các hợp đồng bảo hiểm AAA đã cấp từ trước ngày 1/11/2013, khách hàng đến cửa hàng gần nhất để được hướng dẫn làm thủ tục bồi thường nhanh chóng.

Chị Bùi Thị Xuân Quyên (An Giang) đã được bồi thường Lenovo A1000 mới 100% tại FPT Shop khi chị lỡ tay làm rơi và hỏng hoàn toàn.

Thông thường, các hãng chỉ bảo hành, sửa chữa, đổi trả miễn phí khi máy bị hỏng do nhà sản xuất, các trường hợp không mong muốn do lỗi của người sử dụng thì không được sửa chữa miễn phí. Các trường hợp sản phẩm bị hỏng hóc do người sử dụng như: rơi vào nước, rơi vỡ, hư hỏng nặng..., khách hàng sẽ được hỗ trợ sửa chữa, thay thế miễn phí. Nếu không sửa chữa được, khách hàng sẽ được đổi máy mới tương đương hoặc bồi thường bằng tiền mặt có giá trị không quá 30 triệu đồng.

Ông Lê Đức Thuần - Giám đốc dịch vụ của công ty cho biết: “Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra quyết định, lựa chọn mua hàng một cách linh động nhất. Như vậy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, thoải mái khi đã chọn lựa và sử dụng sản phẩm từ FPT Shop vì đã có công ty bảo hiểm Viễn Đông (VASS) bảo trợ máy cho những rủi ro thường gặp. Trong 3 tháng gần đây, đã có hơn 15.000 khách hàng tham gia bảo hành vàng và hơn 300 khách hàng được sửa chữa, thay thế và đổi máy mới hoàn toàn miễn phí. Với những kết quả này, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình bảo hành vàng này hơn nữa để mang đến ngày càng nhiều giá trị chiến lược tốt nhất cho khách hàng”.

Khách hàng đến FPT Shop mùa Tết để tham gia chương trình: “Rinh quà tứ quý và nhận lì xì lộc phát.

Thông qua các chương trình giảm giá, trợ giá mua hàng trả góp, tăng cường giá trị cộng thêm và điều quan trọng nhất phải kể đến là dịch vụ khách hàng, công ty mong muốn mang đến nhiều giá trị tốt cho khách hàng đã chọn và tin tưởng mình. Ngoài ưu đãi về giá, các giá trị cộng thêm cũng là điều khiến khách hàng quan tâm vì đây chính là điểm khác biệt tạo nên sự tinh tế trong dịch vụ khách hàng.

Theo đó, khách hàng mua trả góp với FE Credit sẽ được hưởng mức lãi suất cạnh tranh so với thị trường. Ngoài ra, FE Credit có thủ tục đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng (chỉ 30 phút xét duyệt hồ sơ). Với hệ thống điểm tư vấn bao phủ trên khắp cả nước cùng với dịch vụ hỗ trợ tận nhà. Chỉ sau 3 năm triển khai hoạt động kinh doanh, FE Credit đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường trong ngành với mạng lưới điểm tư vấn bán hàng rộng khắp Việt Nam và lượng khách hàng vượt mốc 300.000.

Các bạn quan tâm đến mua hàng trả góp, có thể đến FPT Shop để tham gia ngay hoặc gọi đến đường dây nóng để được tư vấn thêm: (08) 3 911 5229 (từ 9h đến 18h, thứ 2 đến chủ nhật), website: www.fecredit.com.vn.

(Nguồn: FPT Shop)