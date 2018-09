Điện thoại phổ thông Philips có thời gian chờ 50 ngày

X2566 có thể đàm thoại liên tục 25 giờ đồng hồ với mức giá chính hãng 1,29 triệu đồng.

X2566 có bàn phím và chữ to rõ ràng. Ảnh: MN.

Điện thoại của Philips sở hữu thiết kế dạng thanh quen thuộc giống như nhiều điện thoại phổ thông. Tuy vậy, X2566 có bàn phím lớn, nội dung chữ trên phím cũng được in với kích thước to hơn nhiều so với điện thoại thông thường. Tương tự, màn hình có kích thước rộng để có thể hiện thị bộ font chữ cùng icon lớn.

Trên bàn phím có hai phím tắt cho việc phóng lớn và thu nhỏ, hỗ trợ tối đa cho việc hiển thị. Khi cần đọc những nội dung bên ngoài như báo giấy, X2566 cũng hỗ trợ với nút phóng to. Bạn chỉ cần đưa điện thoại soi vào vùng cần đọc, màn hình điện thoại sẽ hiển thị chữ được soi với kích thước to hơn.

Với tính năng quay số bằng giọng nói, người dùng có thể kiểm tra lại số đã bấm bằng âm thanh phát ra từ điện thoại trước khi gọi đi. Ngược lại, khi nhận cuộc gọi tới, tính năng này cũng hỗ trợ đọc số, người dùng có thể biết được ngay ai đang gọi tới mà không cần nhìn vào màn hình.

X2566 được trang bị hai SIM với thời gian chờ lên đến 50 ngày và thời gian thoại hơn 25 giờ.

X2566 có thể nghe radio không cần cắm tai nghe. Ảnh: MN.

Máy cho phép nghe radio mà không cần phải cắm tai phone như điện thoại thông thường. Với loa âm lượng lớn tích hợp, chiếc điện thoại có thể đóng thay vai trò của một chiếc radio với chất lượng không thua kém. Ngoài ra, nhu cầu giải trí của người dùng vẫn được đảm bảo với màn hình 2,4 inch, máy ảnh cơ bản và trình chơi nhạc MP3. Nhu cầu dữ liệu được đáp ứng hoàn hảo với thẻ nhớ gắn ngoài lên đến 16GB.

X2566 có giá bán chính hãng ở Việt Nam là 1,29 triệu đồng.

Trọng Nghĩa