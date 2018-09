Điện thoại ngày càng đắt, giá trung bình tăng cao kỷ lục

Giá smartphone ngày càng tăng cao nhưng nhu cầu người dùng ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới không giảm đi.

Từ mức giá 499 USD cho một chiếc iPhone như hồi năm 2007, Apple tăng lên 699 USD cho iPhone 8 và giờ chạm mốc 1.000 USD khi bán iPhone X. Samsung cũng tham gia cuộc đua với những smartphone như Galaxy S7 Plus hay Galaxy Note 8, góp phần đẩy giá bán smartphone cao lên.

Thống kê của GfK trong quý III/2017 cho thấy giá bán trung bình của smartphone tăng lên 7% so với cùng kỳ, được xem là mức tăng kỷ lục. Điều này dễ hiểu khi giá bán smartphone cao cấp ngày càng tăng lên, kéo theo giá trung bình tăng cao.

Dù vậy, số liệu GfK cho thấy nhu cầu mua smartphone của người dùng không ngừng tăng. Như tại châu Mỹ Latin tăng 11% so với quý cùng kỳ, đứng thứ hai là Trung và Đông Âu với nhu cầu tăng 9%, thể hiện qua lượng bán smartphone ở các khu vực này đang tăng lên.

Chuyên gia GfK cho rằng dù nhu cầu smartphone giảm ở vài thị trường, giá trung bình smartphone tăng lên, góp phần gia tăng giá trị thị trường, là cơ hội để các hãng sản xuất tung thêm nhiều smartphone cao cấp. Với lý do này, ngày càng nhiều hãng như Apple, Google, HTC, Huawei, LG, Moto, Nokia, Samsung và Sony tung ra thêm nhiều smartphone đắt tiền hơn vì không có bằng chứng nào cho thấy người dùng e dè khi móc túi mua điện thoại giá cao.

Quý III/2017 có 367 triệu smartphone được bán ra toàn cầu, tăng 3% so với quý cùng kỳ. Trong đó thị trường Trung Quốc vẫn chiếm đa số khi bán được tới 117 triệu chiếc, tăng 20% về doanh thu so với quý trước. Giá trung bình smartphone tại đây tăng rất mạnh, 15% so với quý cùng kỳ (mức trung bình của thế giới là 7%). Dự báo năm 2017 Trung Quốc có thể tiêu thụ tới 464 triệu chiếc smartphone.

Tuy vậy, các thị trường mới nổi ở châu Á mới là nơi có tốc độ phát triển nhanh nhất so với thế giới. Doanh thu smartphone khu vực này tăng 21% so với quý trước với lượng bán tăng 5%, đạt tổng cộng 57,7 triệu chiếc. Ấn Độ và Indonesia, hai nước đông dân nhất khu vực, tăng trưởng bình thường với 3-5%, trong khi đó Malaysia nhu cầu smartphone tăng tới 25% so với cùng kỳ. Bangladesh đạt 22%. GfK dự báo năm nay khu vực này có thể bán được 238 triệu máy, tăng 11% theo năm - tốc độ tăng cao nhất so với mọi khu vực khác.

Khu vực Trung và Đông Âu nhu cầu smartphone cũng tăng cao. Quý III/2017 khu vực này bán được 22,3 triệu máy, doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ. Nga và Ukraine là hai quốc gia đóng góp cho tăng trưởng với lượng bán tăng lần lượt 10% và 19%.

Trong khi đó, khu vực Tây Âu thị trường bão hòa, nhu cầu mua smartphone giảm 7% so với quý trước. Tuy vậy, doanh thu khu vực này lại tăng lên 4%, điều này chứng tỏ giá trị smartphone tăng cao. Khu vực này chính là nơi tiêu thụ tốt các smartphone cao cấp. Giá trung bình của smartphone ở đây tăng 11% so với quý trước.

Các khu vực khác ghi nhận tăng trưởng là Trung Đông, Mỹ Latin, Châu Phi, trong khi đó Bắc Mỹ và các nước châu Á phát triển (Hàn Quốc, Nhật Bản) nhu cầu giảm nhẹ.

Nhìn chung trên toàn cầu, nhu cầu smartphone vẫn tăng, doanh thu tăng, giá trung bình smartphone cũng được đẩy lên cao. Các nhà phân tích vẫn chưa biết giá của iPhone X, hơn 1.000 USD, có phải là mức giá cao cuối cùng hay chưa.

