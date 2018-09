Điện thoại hầm hố siêu bền

Sản phẩm của CAT mang tên B100 có khả năng chịu nhiệt tốt, không bị hư tổn khi rơi từ trên cao và ngâm trong nước.

Hôm nay, hãng CAT cho ra mắt mẫu điện thoại mới mang tên B100, được trang bị công nghệ lọc tiếc ồn và loa ngoài to, thích hợp cho những người làm việc ngoài trời. Sản phẩm có hệ thống bàn phím, các nút chức năng to, dễ dàng sử dụng ngay cả khi đeo găng tay. B100 không bị hư hỏng khi bị rơi ở độ cao 1m80, có thể hoạt động tốt sau khi ngâm nước 30 phút ở độ sâu 1m. Không những vậy, B100 còn thích nghi tốt với nhiệt độ từ -250 đến 550 độ C.

B100 trang bị pin 1.150 mAh có thể nói chuyện trong 10 giờ liên tục và để ở chế độ chờ trong 23 ngày. Máy sở hữu màn hình hiển thị QVGA 2.2 inch, độ phân giải 240x320 pixel và máy ảnh 3 Megapixel với đèn flash. Mẫu điện thoại này của CAT chỉ có 128 MB dung lượng lưu trữ trên máy nhưng được thiết kế thêm khe cắm thẻ microSD hỗ trợ 32 GB. B100 có đèn pin, FM, GPS và Bluetooth 2.0. Giá sản phẩm chưa được công bố.

Hình ảnh điện thoại B100

Mika