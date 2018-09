Điện thoại Dior siêu sang giá 3 tỷ

Phiên bản Dior Rêverie được chế tác với 1.539 viên kim cương kết hợp cùng lớp vàng trắng và khảm trai điểm xuyết.

Dior Rêverie mang phong cách quý phái và sành điệu, ứng dụng các kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Điện thoại Dior Rêverie được hãng Christian Dior sản xuất hoàn toàn thủ công tại Pháp. Sản phẩm được đánh giá là một kiệt tác tinh tế, đỉnh cao của nghệ thuật thủ công. Bên cạnh kiểu dáng nhỏ gọn và thời trang, chiếc điện thoại này còn gây ấn tượng bởi chức năng đa dạng, dễ dàng sử dụng, kích thước hoàn hảo để gọn trong chiếc túi nhỏ.

Mặt sau của điện thoại được gắn 1.424 viên kim cương xếp hình bông tuyết, điểm xuyết khảm trai và 18 carat vàng trắng.

Chiếc điện thoại cảm ứng Dior Rêverie mang đậm truyền thống của Christian Dior, sang trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Máy được dát 1.539 viên kim cương lên đến 6,17 carat với hơn 1.400 viên được xếp theo họa tiết nan cài (cannage) đặc trưng của Dior được đính ở mặt sau khiến chiếc điện thoại tỏa sáng lung linh và huyền ảo. Mặt bên của điện thoại được đính 112 viên kim cương trên phím điều chỉnh âm lượng.

Bên cạnh thiết kế xa xỉ và tinh xảo, mẫu điện thoại siêu sang Rêverie còn mang giao diện phần mềm cùng âm thanh mang phong cách đặc trưng của Dior. Các biểu tượng như chụp hình, quay phim, thư viện ảnh... đều gắn liền những bộ sưu tập thời trang của thương hiệu này, hoặc được thiết kế lạ mắt liên tưởng ngay đến kinh đô thời trang Paris nổi tiếng.

Phần âm thanh nhạc chuông được tuyển chọn từ những cái tên như Muguet, New Look, Tapis Rouge, Montaigne… quen thuộc với người yêu thích Dior. Không chỉ là kiệt tác và món đồ trang sức đắt tiền, New Dior Rêverie còn mang trong mình cả lịch sử lâu dài từ những năm 50 của Dior, mang đến sự giao thoa hoàn hảo giữa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Sản phẩm này có giá 3,15 tỷ đồng và được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Atelier Haute Communication. Ngoài Dior, nhà phân phối này còn độc quyền một số thương hiệu điện thoại khác như Versace và TAG Heuer.

Địa chỉ liên hệ: Shop 2-11A, tầng 2, Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04.39378081.

Minh Trí