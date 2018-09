Điểm gây khó chịu trên iPhone 7 lock hiện nay

Bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus khóa mạng xuất hiện tại thị trường nhưng chưa được ưa chuộng vì điểm yếu.

iPhone 7 lock dung lượng 128GB mới 100% bao gồm phụ kiện kèm theo hiện có giá bán 12,5 triệu đồng, bản dung lượng 256GB giá 13 triệu đồng.

Trong khi đó iPhone 7 Plus lock mới 100% bao gồm phụ kiện theo máy dung lượng 128GB có giá 15,5 triệu đồng, bản dung lượng 256GB có giá cao hơn từ một triệu đồng, ở mức 16,5 triệu.

Hầu hết được bảo hành tới 12 tháng, đổi máy mới trong 30 ngày đầu tiên nếu máy bị lỗi phần cứng, một số nơi áp dụng cho cả nguồn và màn hình.

Trong khi đó, một chiếc iPhone 7 128GB hàng phân phối chính hãng có giá 18,7 triệu đồng, bản 256GB giá 21,6 triệu đồng. Còn iPhone 7 Plus 128GB hàng chính hãng có giá 22,2 triệu đồng, bản 256GB có giá khoảng 25 triệu đồng.

Theo giới kinh doanh, giữa hàng lock và hàng phân phối chính hãng đang có sự chênh lệch rất lớn về giá, từ 6-9 triệu đồng tùy từng loại và dung lượng bộ nhớ nên iPhone 7 và 7 Plus lock vẫn có sức hấp dẫn trên thị trường đối với người dùng có kinh phí hạn chế.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone lock các đời có xuất xứ từ Mỹ, Pháp, Anh, Nhật Bản như nhà mạng AT&T, T-Mobile, Verizon (Mỹ), Vodafone (UK) hay Softbank, AU KDDI, Docomo (Nhật Bản), trong đó hàng có xuất xứ Nhật Bản chiếm số lượng áp đảo. Tương tự, iPhone 7 và 7 Plus xuất xứ Nhật Bản cũng là mặt hàng được nhiều người kinh doanh xách tay về Việt Nam.

iPhone 7, 7 Plus hàng lock hiện được một số nơi quảng cáo rầm rộ trên mạng là sử dụng SIM ghép ổn định do đã fix lỗi, có thể sử dụng như bản quốc tế. Cộng với yếu tố giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng phân phối chính hãng và hàng quốc tế xách tay nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn đặt mua.

Anh Công Thành, người có kinh nghiệm lâu năm trong việc xử lý iPhone lock tại thị trường Hà Nội cho hay hiện nay iPhone 7 và 7 Plus lock đều bị lỗi cơ bản khi nhận cuộc gọi nếu sử dụng với SIM ghép 4G, kể cả hàng xuất xứ Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu. Chỉ khi sử dụng với SIM ghép 3G mới cho được chất lượng ổn định hơn.

"Nếu mua iPhone 7, 7 Plus lock để sử dụng với SIM 4G tại Việt Nam ở thời điểm hiện nay người dùng sẽ bị thất vọng. Máy chỉ nhận được vài cuộc gọi sau khi reset là lại bị lỗi, gây khó chịu và khó khăn trong quá trình sử dụng", anh Thành lưu ý.

Lỗi khi sử dụng với SIM ghép 4G của iPhone 7, 7 Plus được khắc phục hoàn toàn nếu unlock bằng mua code để trở thành bản quốc tế. Tuy nhiên chi phí để xử lý cũng khá tốn kém với những người đã xác định mua iPhone lock ngay từ đầu do phải bỏ ra từ 1,5 - 2,5 triệu đồng.

Theo ICTNews