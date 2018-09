Đêm chung kết hành trình Galaxy11

Lâm Vinh Hải tạo dáng chụp ảnh cực kool trong trang phục đậm chất dancer. Quán quân "So You Think You Can Dance" bật mí bộ đôi Galaxy S5 và Gear Fit không chỉ là trợ thủ đắc lực trong việc tập luyện thể thao, mà còn là phụ kiện thời trang sành điệu giúp anh tự tin xuất hiện trước công chúng.