Đánh giá Vibe K5 Plus: Chạy mượt mà, giá tốt

Điểm mạnh của smartphone mới ra mắt của Lenovo là cấu hình khá, màn hình Full HD cùng mức giá hợp lý.

Vibe K5 Plus sở hữu cấu hình tốt so với mức giá, màn hình Full HD hiếm hoi trong phân khúc, vỏ bằng kim loại cùng hệ thống loa ngoài công nghệ Dolby.

Thiết kế

Vẻ ngoài của Vibe K5 Plus mang phong cách đơn giản, không rườm ra và cứng cáp, khỏe mạnh. Máy sở hữu vỏ kim loại chắc chắn, nhiều đường nét vuông vức giúp tạo vẻ đẹp nam tính. Sự tối giản trong thiết kế của Vibe K5 Plus còn thể hiện ở các cạnh máy. Cổng sạc và giắc tai nghe 3,5mm được bố trí ở đỉnh trên máy, nút nguồn và phím tăng giảm âm lượng ở cạnh phải. Cạnh trái và phía dưới Vibe K5 Plus để trống.

Mặt trước cũng không rối với màn hình 5 inch Full HD, cụm loa thoại, camera và cảm biến ánh sáng phía trên. Đối diện phía dưới là ba phím điều hướng của Android. Mặt sau bằng kim loại đem lại cảm giác cầm cứng cáp, sang trọng. Dải viền phía trên chứa camera và đèn flash LED, trong khi loa kép công nghệ Dolby được bố trí ở dải viền bên dưới.

Màn hình hiệu năng

Thiết kế có phần đơn giản, Vibe K5 Plus sở hữu cấu hình mạnh mẽ trong phân khúc. Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 616 8 nhân 64-bit, tốc độ 1,5 GHz, vốn chỉ có ở các thiết bị tầm cao hơn, được Lenovo trang bị cho Vibe K5 Plus. Chip đồ họa Adreno 405, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng microSD giúp máy chạy trơn tru các ứng dụng cơ bản trên nền tảng Android 5.1 Lollipop.

Khả năng xử lý các tác vụ thông thường như gọi điện, duyệt web, lướt Facebook, mail, nghe nhạc, xem video... của Vibe K5 Plus rất tốt so với các đối thủ cùng tầm giá. Cấu hình khá cùng giao diện Vibe UI được tối giản hóa giúp đem tới sức mạnh xử lý cho smartphone Lenovo.

Màn hình là điểm cộng của Vibe K5 Plus. Độ phân giải Full HD cùng khả năng tái tạo màu sắc tốt giúp máy vượt trội so với các đối thủ ở tiêu chí màn hình.

Camera

Vibe K5 Plus sở hữu camera sau 13 megapixel, khẩu độ f/2.2 cho chất lượng ảnh chụp ở mức trung bình. Máy bắt nét khá nhanh, màu sắc chấp nhận được trong điều kiện đủ ánh sáng nhưng ảnh sẽ khó chấp nhận khi thực hiện trong điều kiện khó như trời tối, sự tương phản ánh sáng lớn. Máy ảnh trước 5 megapixel cũng không thực sự ấn tượng, chế độ selfie làm đẹp cũng hoạt động không tốt, thường xuyên lấy nét sai mặt và đẩy độ sáng lên cao.

Âm thanh

Là smartphone dưới 4 triệu đồng, Vibe K5 Plus sở hữu loa ngoài chất lượng cao hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby, tái tạo không gian tốt và có đôi chút âm bass khi nghe nhạc, xem phim. Dù vậy, các bố trí hai ngay sát nhau ở phía dưới mặt sau máy phần nào hạn chế khả năng thực thi tốt nhất của cặp loa.

Ưu điểm:

- Thiết kế kim loại cứng cáp

- Màn hình Full HD hiển thị chất lượng cao

- Cấu hình tốt so với mức giá

- Loa ngoài hỗ trợ công nghệ Dolby

Nhược điểm:

- Camera không tốt trong điều kiện thiếu sáng, selfie chưa chất lượng

- Pin chưa tốt

Trọng Nghĩa