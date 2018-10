Đánh giá TV Q6F: Thiết kế đẹp, nhiều tính năng cao cấp

Dòng sản phẩm Qled giá tốt nhất của Samsung sở hữu vẻ ngoài đơn giản, hiện đại, có nhiều công nghệ hình ảnh mới nhất.

Nếu bạn muốn có một TV thông minh được thiết kế đẹp mắt, hiệu năng mạnh mẽ, Qled Q6F chắc chắn đáng để xem xét. Thiết bị có độ phân giải 4K, hỗ trợ đầy đủ các chuẩn HDR và tốc độ làm mới 120Hz, trang bị nhiều tính năng mới của các dòng TV cao cấp từ Samsung.

Thiết kế và kết nối

Q6F là dòng sản phẩm có giá tốt nhất của thế hệ TV Qled từ Samsung. Vẻ ngoài của thiết bị đơn giản, hiện đại tương đồng với phân khúc cao hơn. Qled Q6F có khung kim loại bao quanh màn hình, viền màn hình siêu mỏng tạo cảm giác tràn viền ở các cạnh. Phía dưới có dải kim loại chạy ngang với logo Samsung in ở trên. Toàn bộ màn hình được gắn vào chân đế thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn. Màu bạc của chân đế rất phù hợp với khung kim loại của TV. Ưu điểm của bộ phận này là gắn với TV đơn giản không cần ốc vít và có rãnh để luồn các loại dây vào trong.

Qled Q6F không có thiết kế hộp OneConnect với kết nối sợi dây vô hình như các dòng cao cấp của Samsung nhưng bù lại mặt sau của TV được thiết kế khá ấn tượng. Toàn bộ phía sau được làm cong đều từ giữa ra 4 cạnh, có một tông màu đen với cách tạo hình là những đường cắt nhỏ chạy song song. Thiết kế 360 độ này của Samsung giúp TV luôn đẹp, cả mặt trước và mặt sau. Theo Samsung, xu hướng hiện tại là người dùng bày TV ở giữa không gian thay vì đặt sát một bức tường như trước.

Các cổng kết nối được gom vào một hộc phía sau trên Qled Q6F có bề mặt nhựa màu đen, bố trí lệch sang trái. Ở phía ngược lại là cổng cắm dây nguồn. Thiết kế này giúp các dây kết nối được định tuyến và giấu theo hai chân đế của TV.

Hộc kết nối có 4 cổng HDMI, hai cổng USB, cổng digital optical cho âm thanh vòm, đầu nối RF cho ăng-ten và cáp và cổng LAN. Qled Q6F có hỗ trợ Wi-Fi.

Hiển thị và âm thanh

Qled Q6F sử dụng tấm nền LED trên nền tảng công nghệ lượng tử Quantum Dot. Không giống TV cao cấp 2018 có LED nền, Qled Q6F trang bị công nghệ LED viền. Theo thử nghiệm của trang Tom Guide, TV của Samsung tái tạo đến 99,93% của không gian màu Rec.709, độ chuẩn xác màu sắc được thể hiện với chỉ số Delta-E là 1,49. Các thông số đều khá ấn tượng.

Qua thực tế trải nghiệm, Qled Q6F hiển thị dải màu sắc tuyệt đẹp, nịnh mắt. Độ sáng màn hình cao lên tới hơn 1.400 nits giúp hình ảnh trong điều kiện ánh sáng mạnh rất ấn tượng, lấn lướt cả hiện tượng loá màn hình. Tuy vậy, tính năng làm tối cục bộ không xuất hiện trên Qled Q6F.

Góc nhìn của Qled Q6F khá hạn chế khi hình ảnh bắt đầu giảm chất lượng khi nhìn nghiêng từ 50 độ trở lên. TV của Samsung hỗ trợ các chuẩn HDR phong phú như HDR10 và Hybrid Log Gamma (HLG).

Điểm đáng tiếc của Qled Q6F là không hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos. Bù lại, âm lượng và độ chi tiết của loa phát ra rất ấn tượng.

Theo thông số, TV có hai loa 40 watt và một loa siêu trầm tích hợp. Trải nghiệm thực tế cho thấy Qled Q6F đem đến chất lượng không kém một soundbar tầm trung với âm thanh uy lực, bass sâu kể cả ở mức âm lượng cao.

Tính năng

Qled Q6F được trang bị tính năng Ambient Mode của các dòng cao cấp Samsung, giúp TV giấu mình vào không gian trưng bày hay hiển thị nhiều thông tin về thời tiết, tin tức. Ambient Mode hỗ trợ hiển thị nhiều tác phẩm nghệ thuật trong kho dữ liệu của Samsung hay thậm chí ảnh cá nhân của người dùng.

TV chạy nền tảng Tizen OS do Samsung phát triển với nhiều ứng dụng phổ biến như YouTube, Netflix, Amazon Prime Video và các dịch vụ Việt Nam như Zing TV, FPT Play, Fim+...

Điều khiển One Remote được thiết kế dạng thanh chữ nhật bo cong đem đến cảm giác cầm nắm vừa tay. One Remote vẫn theo phong cách thiết kế tối giản nút bấm của Samsung với vòng tròn điều hướng 5 chiều, nút tắt mở, Home, Back, Play - Pause, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh... One Remote cũng được trang bị micro tích hợp để truy cập nhanh vào các tính năng điều khiển bằng giọng nói. Thiết bị được hoàn thiện bằng nhựa đen.