Đánh giá QLED Q8C 2018: TV chấm lượng tử màn hình cong

TV cao cấp thế hệ mới của Samsung sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá so với năm ngoái về thiết kế, khả năng hiển thị cũng như tính năng.

Thiết kế

Q8C 2018 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết tối giản với khung kim loại, viền màn hình siêu mỏng, góc nhìn rộng của thế hệ trước. Điểm khác biệt lớn nhất là mặt lưng của TV năm nay được làm bằng nhựa màu đen với họa tiết rãnh nhỏ thay vì kim loại bóng bẩy của năm ngoái. Các ốc vít cũng được làm ẩn, chìm vào thân máy và sử dụng các khớp nối nhiều hơn. Việc sử dụng hai tông màu đen và trắng khiến Q8C 2018 trông sang trọng và dễ dàng hoà hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau.

Thiết bị One Connect Box có thiết kế rất đẹp mắt, màu đen một khối nhờ không có nút bấm nào được bố trí ở trên. Samsung cũng thiết kế lại sợi dây One Connect Invisible dài 15 mét, màu trong suốt thay vì màu trắng như thế hệ trước. Dây nguồn của One Connect Box cũng được làm màu đen cùng màu với thiết bị.

Người dùng có hai cách đi dây One Connect Invisible ở mặt sau Q8C 2018, theo chân đế nếu đặt TV trên kệ hoặc theo rãnh vừa khít chạy sau nắp lưng được bố trí sẵn nếu treo TV lên tường.

Ăn nhập với màn hình cong của Q8C 2018, chân đế của TV cũng được thiết kế cong, bằng kim loại chắc chắn mạ chrome sáng bóng.

Toàn bộ remote được làm bằng kim loại và các phím bất rất dễ thao tác. Cơ chế gắn pin độc đáo giúp điều khiển tạo cảm giác nguyên khối, chắc chắn khi sử dụng. Cũng như năm ngoái, remote kết nối với TV qua Bluetooth giúp người dùng không cần chỉ vào hướng TV mới điều khiển được.

Hình ảnh, âm thanh

TV của Samsung là loại LCD với đèn nền LED, được tăng cường bởi công nghệ chấm lượng tử Quantum dot. Một trong những ưu thế nổi bật nhất của TV QLED là độ sáng tối đa cao. Nhờ vậy, Q8C 2018 cho độ sáng lên đến 2.000 nits, thuộc loại cao nhất thế giới TV. Thay đổi và cũng là nâng cấp lớn nhất của Q8C 2018 so với thế hệ trước là cấu tạo đèn nền LED thay vì đèn viền LED. Dù độ mỏng của TV không thể duy trì như trước nhưng độ đồng đều của ánh sáng được đảm bảo hơn. Ở thế hệ Q8C 2017, ở cạnh dưới nơi đặt đèn LED, xảy ra hiện tượng chênh chênh lệch nhỏ về ánh sáng.

Độ sáng tăng cường trên Q8C 2018 mang đến khả năng tái tạo một tỷ sắc màu với 100% dải màu sắc. Khả năng tái tạo được Hội đồng kiểm định thế giới Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) chứng nhận trong hai năm liên tiếp. Công nghệ tương phản Q HDR chuẩn HDR 10+ giúp cho mọi khung cảnh tối hoặc nhiều bóng mờ trở nên sắc nét.

Samsung cài đặt Q Engine 4K vào dòng TV QLED 2018 để nâng cấp chất lượng nội dung lên đúng chuẩn 4K dựa trên công nghệ bán dẫn và trí thông minh nhân tạo. Q Engine 4K là công nghệ nâng cấp hình ảnh lớp SD (400.000 pixel) và FHD (hai triệu pixel) lên lớp 4K (8 triệu pixel).

Ngoài ưu thế về độ sáng cao, Q8C 2018 cũng được Samsung tích hợp công nghệ làm tối cục bộ, tắt hẳn đèn nền khi cần thể hiện màu đen sâu. Nhờ đó, độ tương phản là điểm mạnh của thế hệ TV năm nay. Hình ảnh hiển thị rõ nét, nổi khối, chi tiết và màu sắc rực rỡ, đặc biệt với các nội dung có độ sáng chênh lệch lớn.

Trên Q8C 2018, Samsung cung cấp nhiều tùy chọn để cân chỉnh màu sắc, rất chi tiết và cụ thể. Người dùng không thích sự rực rỡ của màn hình QLED có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Ngoài ra, TV cũng có những lựa chọn chế độ màu sắc nhanh như phim ảnh, tự nhiên, chuẩn... cho ai không thích sự phiền phức.

Dù kích thước khá mỏng, TV của Samsung vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh tốt, độ trung thực cao, phát ra hướng trực tiếp đến phía người nghe. Chất âm trong trẻo, rõ ràng, không bị nhiễu khi mở to. Âm lượng Q8C 2018 lớn, đặc biệt khi chọn chế độ tăng cường âm thanh ở phần cài đặt trong TV.

Tính năng

Tính năng mới trên thế hệ TV QLED 2018 là chế độ hình nền Ambient Mode. Theo đó, Q8C cũng như loạt sản phẩm năm nay của Samsung có khả năng "tàng hình" trong không gian trưng bày nhờ hiển thị hình nền dựa theo môi trường xung quanh. Ambient Mode thực sự giúp TV QLED trở thành một vật trang trí trong nội thất kể cả khi không sử dụng.

Thông qua ứng dụng SmartThings, người dùng dễ dàng chọn hình nền cho Ambient Mode bằng cách chụp ảnh bằng điện thoại rồi chuyển vào TV. Theo Samsung, chế độ này chỉ tiêu tốn 40% lượng điện năng so với khi sử dụng. Tất nhiên, người dùng có thể chọn các hình nền sẵn có trong bộ sưu tập của TV hay smartphone.

Q8C 2018 vẫn chạy hệ điều hành Tizen với giao diện trực quan và thao tác mượt. Samsung đầu tư cho hệ điều hành tốt, với kho ứng dụng phong phú với nhiều ứng dụng giải trí như Film+, YouTube hoặc Netflix.

Khi cài SmartThings trên điện thoại và kết nối với TV, nếu người dùng đăng nhập vào ứng dụng video trên thiết bị di động, TV kết nối đồng bộ với tài khoản có sẵn mà không phải nhập lại thông tin đăng nhập trên màn hình. Trên điện thoại, người dùng dễ dàng thiết lập và truy cập các chức năng bao gồm hướng dẫn chương trình, điều khiển từ xa và chia sẻ video giữa các màn hình.