Đánh giá Lenovo Phab Plus: Smartphone khổng lồ, giá tốt

Vẻ ngoài đẹp mắt, cầm nắm chắc chắn cùng mức giá khoảng 6,5 triệu đồng là điểm mạnh của Phab Plus.

Lenovo vừa trình làng Phab Plus đánh vào phân khúc smartphone màn hình cỡ lớn tầm trung với nhiều ưu điểm như thiết kế kim loại nguyên khối, đẹp mắt giống iPhone 6S cùng màn hình Full HD chất lượng cao. Phab Plus hứa hẹn là phablet đáng giá cho những nhu cầu đặc thù của người dùng.

Thiết kế

Điện thoại của Lenovo trang bị màn hình khổng lồ 6,8 inch. Vì vậy, dù có viền màn hình khá mỏng, được thiết kế gọn gàng, kích thước của Phab Plus vẫn thuộc loại ngoại cỡ. Các con số cụ thể là 186 x 96 x 7,6 mm. Dù vậy, so với nhiều smartphone có kích thước màn hình tương tương, việc cầm nắm sử dụng Phab Plus dễ dàng hơn rất nhiều. Lý do là máy được làm bằng khung kim loại cứng cáp và bo tròn 4 góc, độ mỏng 7,6 mm cùng trọng lượng 229 gram cũng không khiến máy trở nên nặng nề, thô kệch. Cầm một tay Phab Plus khá dễ chịu, máy xoay ngang cũng cho cảm giác thoải mái và đặc biệt rất "ăn" tay, không xảy ra tình trạng trơn và tuột.

Thiết kế của Phab Plus cũng gây ấn tượng bởi khá giống iPhone 6S từ cách bo tròn, cổng sạc, vị trí camera sau... Nút nguồn và nút điều khiển âm lượng được bố trí ở phía trên cạnh phải máy. Giắc cắm tai nghe 3,5 mm được xếp ở phía trên cùng bên trái trong khi cổng microUSB nằm ở phía dưới. Dải loa ngoài chạy dài suốt bề ngang của máy ở phía trên khá độc đáo giúp âm thanh không bị tay vô tình "bịt" lại dù cầm dọc hay ngang.

Phab Plus có thiết kế đẹp, mang tới cảm giác cầm nắm chắc chắn, khá thoải mái so với kích thước khổng lồ của máy.

Màn hình

Màn hình của Phab Plus sử dụng công nghệ IPS LCD độ phân giải Full HD 1.080 x 1.920 pixel. Kích thước lớn 6,8 inch nhưng mật độ điểm ảnh 324 ppi vẫn giúp máy hiển thị rõ nét với màu sắc sống động. Ở tầm giá chưa tới 7 triệu đồng, màn hình của Phab Plus được đánh giá tốt cho chất lượng hình ảnh ấn tượng.

Màu sắc nhẹ nhàng, không bị quá rực, góc nhìn tốt với độ sâu và trong cần thiết. Chỉ số độ sáng màn hình hơi thấp là 225 nit nhưng cũng đủ đáp ứng khi sử dụng ngoài trời khi ánh sáng không quá gay gắt.

Phab Plus mang tới trải nghiệm xem phim, chạy video hay xem ảnh chất lượng cao nhờ kích thước lớn và hiển thị ấn tượng. Màn hình là điểm mạnh riêng có của smartphone đến từ Lenovo.

Cấu hình và sử dụng

Phab Plus trang bị chipset Qualcomm Snapdragon 615, bộ xử lý 8 lõi tốc độ 1.5 GHz, cùng bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB và bộ xử lý đồ họa Adreno 405. Cấu hình tầm trung giúp máy hoạt động khá trơn tru trong mọi tác vụ từ chơi games tới lướt web, Facebook. Chạy Android 5.0 Lollipop ít tùy biến cũng là lợi thế của Phab Plus giúp máy không phải gồng gánh sức nặng của hệ điều hành.

Pin có dung lượng 3500 mAh không thể thay thế. Do phải nuôi màn hình kích thước lớn, pin cho phép máy hoạt động liên tục khoảng 6 tiếng đồng hồ. Bộ sạc theo máy 5V 1.5A nên tốc độ sạc khá chậm. Phab Plus cần hơn ba tiếng đồng hồ để sạc đầy khi pin cạn kiệt.

Máy có SIM kép hỗ trợ kết nối LTE và nhiều tính năng kết nối khác gồm aGPS với Glonass, Bluetooth 4.0 và Wi-Fi 802.11 a / b / g / n.

Để giúp việc dùng máy bằng một tay, Lenovo cũng trang bị thêm một số tính năng hỗ trợ việc sử dụng. Chỉ cần di tay vẽ chữ C, giao diện hiển thị lập tức thu gọn để vừa với thao tác với ngón tay di chuyển trên màn hình. Ngoài ra, giao diện của Phab Plus có thể kích hoạt thêm một phím ảo hình tròn, tích hợp các tính năng điều khiển và cài đặt nhanh.

Camera

Cụm camera được bố trí ở góc trái phía trên với đèn flash LED kép hỗ trợ, không bị lồi ra như trên iPhone 6S. Phab Plus sở hữu camera sau có độ phân giải 13 megapixel, máy ảnh trước 5 "mê". Lenovo trang bị một số chế độ chụp hữu ích như HDR, Smart Reader, Action, Night và Panorama.

Ảnh chụp từ Phab Plus có chất lượng trung bình. Độ sắc nét tốt nhưng màu sắc không hiển thị đầy đủ, thiên về tông trắng sáng. Màn hình to là điểm mạnh khi chụp ảnh selfie và camera trước 5 "chấm" cũng đủ tạo nên những tác phẩm tự sướng ấn tượng.

Ưu điểm

- Thiết kế kim loại nguyên khối, đẹp giống iPhone 6S

- Cảm giác cầm nắm tốt

- Màn hình lớn độ phân giải HD chất lượng tốt

- Giá tốt

Nhược điểm

- Màn hình hơi tối

- Camera chất lượng trung bình

- Sạc chậm

Trọng Nghĩa