Cuộc tiến hóa từ iPhone OS đến iOS 8

iOS 6

iOS 6 được tiết lộ năm 2012, mang đến nhiều cải tiến so với phiên bản trước, đáng kể nhất là Siri thông minh hơn (cung cấp chi tiết về phim, thể thao, nhà hàng, ứng dụng), tích hợp sâu với Facebook, ứng dụng bản đồ mới thay thế Google Maps, khả năng trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn, chế độ Do Not Disturb, Passcode, Safari có thêm chế độ đọc ngoại tuyến cũng như nhiều tính năng khác trong Photo Stream, Email.

Một số ứng dụng được tải sẵn trong các phiên bản iOS trước đó như Google Maps và YouTube bị loại bỏ, thể hiện tham vọng giảm bớt sự phụ thuộc vào Google của Apple. iOS 6 cũng giới thiệu loạt cài đặt bảo mật mới để người dùng cảm thấy an toàn hơn.