Cuộc thi sáng tác ảnh nhanh ở Việt Nam có giải thưởng 1,4 tỷ đồng

Canon PhotoMarathon lần thứ 12 diễn ra tại Đà Nẵng, TP HCM và Hà Nội từ ngày 8/10-5/11.

Cuộc thi khởi động tại Đà Nẵng ngày 8/10 tại Cung thể thao Tiên Sơn, tại sân Hoa Lư, TP HCM ngày 29/10 và cuối cùng là ngày 5/11 tại Cung thiếu nhi Hà Nội. Ngoài việc tổ chức tại ba thành phố lớn, ngày hội sáng tác ảnh nhanh lần thứ 12 có thêm cuộc thi online tổ chức song song vào ba ngày diễn ra cuộc thi.

Sau 11 năm tổ chức, Canon PhotoMarathon trở thành ngày hội nhiếp ảnh lớn tại Việt Nam. Năm 2016, số lượng người tham gia đăng ký là 9.045 và hơn 3.000 ảnh được gửi đến ban tổ chức.

Ban giám khảo của Canon PhotoMarathon 2017 là nhiếp ảnh gia Justin Mott và Nguyễn Hải Đông và Hải Thanh (Đỗ Thanh Hải). Sự kiện còn có sự góp mặt của Soobin Hoàng Sơn (Đà Nẵng), Noo Phước Thịnh (TP HCM), Sơn Tùng M-TP và nhóm Da Lab (Hà Nội)

Năm nay, ban tổ chức cũng chấp nhận các hình ảnh chụp từ drone (thiết bị bay có khả năng chụp ảnh), không chấp nhận ảnh dự thi chụp bằng điện thoại di động.

Thí sinh tham dự có mặt từ 6h30, sau đó nhận chủ đề của ba phần thi. Trong khoảng thời gian giữa các chủ đề, thi sinh có vài giờ để nộp bài dự thi.Các tiêu chí đánh giá ảnh là ý tưởng sáng tạo, bố cục cân đối, màu sắc sống động và phải bám sát với chủ đề tham gia.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi tại ba thành phố là 1,4 tỷ đồng. Giải đặc biệt là suất tham gia Canon PhotoMarathon Asia Championship 2018 tại Nhật Bản, một máy ảnh EOS 6D Mark II (thân máy) và một máy in Pixma Pro 100.

Ba giải nhất cho mỗi chủ đề mỗi giải gồm máy ảnh EOS 77D, ống kit 18-55mm và một máy in Pixma TS8070. Giải nhì nhận một máy ảnh EOS 800D, ống kit 18-55mm và một máy in Pixma G2000. Phần thưởng cho giải ba là máy ảnh EOS M6, ống kit 15-45mm và một máy in Pixma MG 3670.

Ngoài ra, Canon PhotoMarathon 2017 còn trao tặng thêm các giải thưởng phụ như ảnh chụp đẹp nhất từ máy ảnh EOS M series, ảnh có nhiều tin nhắn bình chọn nhất.