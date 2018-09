Concept tuyệt đẹp của HTC One M9

Concept HTC One M9

HTC One M9 có độ mỏng khá ấn tượng, khung được làm bằng kim loại, mặt trước được trang bị loa stereo chất lượng cao. Camera trước sau của máy đều được nâng cấp so với HTC One M8. Theo nhiều thông tin, máy sẽ trang bị màn hình 5,1 inch độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel, chip xử lý Snapdragon 808, RAM 3 GB. Điểm đặc biệt là viền màn hình trên HTC One M9 sẽ biến mất.