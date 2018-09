Có nên sử dụng chế độ Dry của điều hòa

Chế độ Dry ở điều hòa nhiệt độ giúp tiết kiệm tiền điện nhưng người dùng có nên sử dụng chế độ này.

Bài hướng dẫn cách tiết kiệm điện cho điều hòa nhiệt độ bằng cách sử dụng chế độ trừ ẩm Dry thay vì chế độ làm mát Cool như thường thấy nhanh chóng lan truyền và được nhiều người sử dụng truyền tay nhau như bí kíp tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, bí quyết này có thực sự tiết kiệm điện nhiều đến thế và có nên sử dụng chế độ Dry thường xuyên, liên tục hay không.

Chế độ Dry được hiểu là chế độ làm khô không khí. Theo nguyên lý hoạt động, hệ thống điều hòa nhiệt độ thu nhiệt nóng bên trong phóng để đẩy ra cục nóng bên ngoài. Khi hoạt động ở chế độ Cool hệ thống sẽ giúp làm giảm nhiệt độ, làm mát không khí trong phòng nên lượng tiêu thụ điện năng sẽ lớn.

Trong khi đó, ở chế độ Dry, điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng cho không khí mát và khô ráo hơn. Điều này có nghĩa, chế độ Dry chỉ thực hiện chức năng khử ẩm, duy trì nhiệt độ hiện tại của phòng chứ không có khả năng làm lạnh. Đó là nguyên nhân tại sao sử dụng chế độ Dry lại tiết kiệm hơn so với chế độ làm mát.

Khi chuyển sang chế độ Dry, chúng ta có thể cảm thấy mát hơn do hơi ẩm trong phòng bị hạ xuống làm mồ hôi bay hơi nhanh hơn giúp cơ thể tỏa nhiệt nhanh theo và hiệu quả này cũng chỉ có thể cảm thấy trong những ngày trời mát, nhiệt độ không cao.

Có một điểm đáng lưu ý là khi sử dụng Dry, lượng hơi nước không mất đi hoàn toàn mà vẫn nằm trong bộ phận khử nước. Lượng nước này sẽ được trả lại không khí một phần và chu trình làm mát lại quay vòng, do đó độ ẩm trong phòng vẫn được duy trì ở một mức nhất định, thường ở mức 60%. Do vậy, vận hành theo cách này sẽ giúp máy điều hòa tiết kiệm điện hơn kha khá so với chế độ thông thường.

Dù chế độ Dry thực sự tiết kiệm điện hơn, không phải lúc nào cũng nên sử dụng và sử dụng chế độ này liên tục. Bởi bản chất của Dry không phải là làm mát, mà chỉ là quá trình tách nước và ẩm ra khỏi không khí. Vì vậy, việc sử dụng Dry trong những ngày trời không quá nóng và độ ẩm không khí cao là một lựa chọn không tồi.

Còn đối với những ngày thời tiết nắng nóng với mức nhiệt tăng cao, độ ẩm thấp, việc sử dụng chế độ Dry lại gần như không có ý nghĩa gì bởi Dry không giúp giảm nhiệt. Thêm đó, do môi trường phòng lạnh vốn đã dễ làm chúng ta bị khô da, chỉ nên sử dụng chế độ Dry khi mà độ ẩm trong phòng quá cao. Còn ở những nơi độ ẩm thấp hoặc với các gia đình có trẻ nhỏ, bạn tuyệt đối không nên dùng chế độ Dry vì có thể làm khô da và khiến cơ thể mất nước. Thậm chí, có thể gây hại đến cơ thể nếu thường xuyên lạm dụng sử dụng chế độ này để tiết kiệm điện.

Lời khuyên từ các chuyên gia điện máy là cũng giống như các chế độ khác trên điều hòa nhiệt độ, chế độ Dry cũng thực sự hữu dụng. Tuy nhiên, người dùng nên lưu ý sử dụng linh hoạt các chế độ trên máy điều hòa theo đúng chức năng trong bảng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và vệ sinh điều hòa định kỳ thường xuyên để máy luôn hoạt động ổn định tiết kiệm điện và bảo vệ được sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Theo ICTNews