Có nên dán cường lực cho điện thoại

Tấm dán giúp bảo vệ màn hình tốt hơn nhưng cũng có khá nhiều bất tiện với người dùng smartphone.

Với những người sử dụng điện thoại tại Việt Nam, việc dán màn hình trở nên phổ biến. Đây cũng là việc đầu tiên đa số làm khi sắm smartphone. Có đủ thể loại miếng dán màn hình thượng vàng hạ cám tràn ngập trên thị trường. Trong số này, được đánh giá cao nhất và đắt đỏ nhất chính là các miếng dán được gắn mác “cường lực”.

Không có một định nghĩa cụ thể về tấm dán cường lực và cách thức cường lực của loại tấm dán này. Tuy nhiên ngay từ tên gọi, có thể hình dung ra vai trò của các tấm dán cường lực là giúp tăng cường khả năng chống chịu va đập và độ bền của màn hình.

Thông thường, để đảm bảo khả năng chống chịu va đập, các tấm dán cường lực thường có cấu tạo từ nhiều lớp. Đây là đặc điểm quan trọng nhất phân biệt tấm dán cường lực với các loại dán bảo vệ màn hình thông thường. Bên cạnh đó, các tấm dán cường lực cũng thường có độ dày lớn hơn (từ 0,2 mm đến 0,4 mm tùy theo từng loại) so với các tấm dán bảo vệ thông thường (chỉ 0,1 mm).

Một tấm dán cường lực được làm bằng kính và có giá thành khoảng từ 500-600 nghìn đồng, tính cả công dán. Nó được cấu tạo từ 6 lớp vật liệu khác nhau gồm lớp kính bóng, lớp kính, lớp khung, lớp keo, lớp chống vỡ và cuối cùng là lớp tiếp xúc với màn hình điện thoại.

Bên cạnh các lớp vật liệu thường thấy như ở trên, tùy từng nhà sản xuất và từng loại sản phẩm mà các tấm kính cường lực có thể được lược bớt hoặc bổ sung thêm các lớp vật liệu khác như lớp chống dầu (hạn chế bám vân tay), lớp chống trơn trượt hay lớp vật liệu được xử lý bằng hóa chất giúp hình ảnh được hiển thị tốt hơn…

Với các tấm dán bảo vệ dạng film, chúng thường được cấu thành từ một đến hai tấm nhựa plastic. Ưu điểm của loại vật liệu này là mỏng và giá thành rẻ, có thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản và tối thiểu của người dùng. Việc dán màn hình bằng các tấm dán loại này sẽ có thể giúp bảo vệ màn hình khỏi xước xát do các va chạm về lực tác động thông thường như sự cọ sát của chìa khóa, tiền xu và các đồ vật lỉnh kỉnh khác trong túi quần. Tuy nhiên, chúng lại không thể chống chọi được với sự ma sát của các hạt cát nhỏ li ti và những va chạm mạnh như các cú rơi từ trên cao xuống. Tấm dán cường lực ra đời để xử lý các rắc rối dạng này.

Do thường được tạo thành từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, giúp hỗ trợ lẫn nhau, khả năng bảo vệ của tấm dán cường lực cũng cao hơn hẳn khi so với các tấm dán bảo vệ thông thường. Chính bởi khả năng chống bền rất cao của mình mà các tấm dán cường lực thường có giá cao hơn hẳn (gấp vài chục lần) so với miếng dán thông thường.

Tuy nhiên, tấm dán cường lực cũng có nhiều bất tiện như giá thành đắt đỏ, giảm tính thẩm mỹ của điện thoại, không còn nguyên vẹn chỉ sau một va chạm nhẹ...

Theo TechZ