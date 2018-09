Cơ hội nhận thẻ cào khi mua máy in Canon

Hàng nghìn thẻ cào điện thoại với giá trị lớn sẽ được tặng kèm cho khách hàng khi mua các dòng máy in của Canon.

Mùa tựu trường là dịp để các thương hiệu tung ra những sản phẩm tốt về chất lượng, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi để hỗ trợ nhu cầu học tập của giới học sinh, sinh viên. Tiếp tục đồng hành cùng các tân sinh viên trong năm học mới, thương hiệu Canon áp dụng chương trình khuyến mãi cho khách mua các dòng máy in phun màu MG, iP, E-series và dòng máy in laser LBP & MF Series. Theo đó, hàng nghìn thẻ cào điện thoại với giá trị lớn sẽ được tặng kèm khi khách mua các dòng máy in của hãng. Ngoài ra, người tiêu dùng còn có cơ hội sở hữu áo thun Pixma sành điệu với số lượng có hạn khi tham gia chương trình khuyến mãi này.

Với mức giá từ 1,16 triệu đồng, dòng máy in phun Canon iP series đáp ứng các yêu cầu của giới trẻ sinh viên cho mùa tựu trường.

Với thế mạnh là dòng máy in màu có kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm mực đồng thời trang bị nhiều tính năng như in nhanh, in 2 mặt tự động… dòng MG, iP và E-series của Canon rất phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên. Trong khoảng từ 990.000 đồng đến 2 triệu đồng, bạn có thể sở hữu một chiếc máy in bền bỉ, chất lượng cùng với mẫu mã đẹp để phục vụ cho công việc học tập của mình.

Hộp mực của dòng máy in phun Pixma E400 có giá thấp chỉ 199.000 đồng, nhưng có khả năng in lên đến 400 trang tài liệu. Giá của máy in E-series chỉ từ 1.950.000 đồng.

Với những người có nhu cầu in ấn nhiều hơn, dòng máy in laser LBP & MF series sẽ là lựa chọn. Được xem là đại diện cho dòng máy LBP, Canon LBP 6200d là một chiếc máy với thiết kế nhỏ gọn bên ngoài, nhưng bên trong lại mạnh mẽ với những tính năng tiện lợi đáp ứng mọi mong đợi từ nhóm doanh nghiệp, văn phòng cho đến gia đình.

Canon trang bị tính năng kết nối không dây không những cho các dòng máy in laser mà còn tích hợp vào các dòng máy in phun đa năng (scan, copy), điển hình là E560, nhưng vẫn có một mức giá hợp lý, khoảng 3,1 triệu đồng.

Với đối tượng doanh nghiệp đòi hỏi tốc độ in nhanh, hỗ trợ nhiều khả năng in ấn thông minh, hiệu suất cao, đa năng như scan, fax, copy nhưng tiết kiệm chi phí cùng thiết kế gọn gàng thì dòng imageCLASS MF series với đại diện là Canon MF4820d là một gợi ý.

Máy in Laser MF4820d luôn được các doanh nghiệp lựa chọn và tin dùng trong nhiều năm qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy in bền, đẹp với giá thành hợp lý thì đây là thời điểm thích hợp. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn vì số lượng quà tặng có hạn. Chi tiết xem trên tờ rơi tại các cửa hàng trên toàn quốc hoặc tại website www.canon.com.vn/kmprt/.

Tại khu vực TP HCM:

Canon image Square HCM - tầng B1, Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. ĐT: 08 3822 7227

Tại khu vực Hà Nội:

- Canon image Square Bà Triệu - tầng 4, Vincom Center Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng. ĐT: 04 6288 7333

- Canon image Square Royal - tầng B2, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. ĐT: 04 6664 2082

(Nguồn: Canon)