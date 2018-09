Chọn Mazda2 sedan hay Honda City 2016

Đều ra mắt tại thị trường Việt Nam không lâu, Mazda2 sedan hay Honda City mới đều có nét đẹp riêng.

Mazda2 sedan thế hệ mới cuốn hút được khá nhiều tình cảm của khách hàng Việt bởi thiết kế kiểu dáng bên ngoài. Nhưng sự có mặt của Honda City 2016 với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại sẽ mang lại thêm một lựa chọn cho khách hàng.

Mazda2 sedan có vẻ đẹp sang trọng cùng nội thất hiện đại. Ảnh: PA.

Ngoại thất

Mang kiểu dáng thiết kế mới theo ngôn ngữ thiết kế của Mazda, Mazda2 sedan mang những đường nét bo tròn và đường cong mang tới kiểu dáng bên ngoài của Mazda2 sedan cá tính mà mềm mại. Với thiết kế này, Mazda2 sedan hút hồn những khách hàng trẻ trung, năng động.

Bên cạnh đó, không được thay đổi mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng với dáng vẻ hiện tại Honda City 2016 vẫn mang phong cách mạnh mẽ, thể thao và cứng cáp. Hai mẫu sedan nằm trong phân khúc hạng B này giường như trái ngược nhau về mặt thiết kế, người tiêu dùng nữ sẽ thường chọn Mazda2 sedan và Honda City 2016 sẽ hướng tới nam khách hàng nhiều hơn.

Về kích thước, Honda City 2016 có kích thước vượt trội hơn hẳn so với Mazda2 sedan. Honda City 2016 vượt trội hơn hẳn về chiều cao, chiều dài và chiều dài cơ sở. Honda City 2016 sẽ có không gian nội thất bên trong rộng rãi hơn Mazda2 sedan, nhưng Mazda2 sedan lại có khoảng sáng gầm xe cao hơn Honda City nên Mazda2 sedan sẽ mang lại cảm giác lái thoải mái hơn khi di chuyển trong nội thành.

Mazda2 sedan Honda City 2016 Kích thước tổng thể 4.320 x 1.695 x 1.470mm 4.440 x 1.694 x 1.477mm Chiều dài cơ sở 2.570 mm 2.600mm Khoảng sáng gầm xe 143 mm 135mm Bán kính vòng quay 4,7 m 5,61 m Khối lượng không tải 1.060 kg 1.112 kg Dung tích bình nhiên liệu 44 lít 40 lít Kích thước lốp 185/60R16 185/55R16

Nội thất

Theo ngôn ngữ thiết kế mới của Mazda, Mazda2 sedan được thừa hưởng thiết kế nội thất từ những thế hệ đàn anh như Mazda3. Cảm giác khoang nội thất bên trong Mazda2 sedan sang trọng hơn với ghế ngồi chỉnh điện 6 hướng, bảng táp lô bọc da. Ngoài ra, hàng loạt những trang bị tiện ích giải trí hiện đại trên Mazda2 sedan như hệ thống màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống giải trí kết nối AUX, USB, Bluetooth hỗ trợ đàm thoại rảnh tay, hệ thống điều hòa tự động…

Honda City 2016 chỉ được trang bị hệ thống ghế nỉ cùng với các chi tiết trên bảng táp-lô chỉ được ốp nhựa, hệ thống ghế lái điều chỉnh 4 hướng. Ngoài ra, Honda City 2016 có thêm trang bị tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng và hệ thống điều hòa dành cho hàng ghế phía sau.

Honda City 2016 có ngoại hình mạnh mẽ và cảm giác lái tốt. Ảnh: PA.

Động cơ và vận hành

Cả hai mẫu xe này đều được các nhà sản xuất xe hơi trang bị khối động cơ có dung tích 1,5 lít tích hợp những công nghệ mới với hệ thống tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt. Hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản trang bị trên Mazda2 sedan hệ thống I-Stop làm giảm được 5% mức tiêu hao nhiên liệu trên mẫu xe này, ngoài ra hệ thống này còn cho Mazda2 sedan khởi động động cơ nhanh và cho khả năng vận hành êm ái.

Dưới ca-pô của Honda City 2016 là khối động cơ có hệ thống ECON giúp cho City 2016 có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn, và cho công suất lên tới 118 mã lực (mạnh hơn 9 mã lực so với Mazda2) và mô-men xoắn lớn hơn 4 Nm (so với Mazda2 sedan). Honda City 2016 sẽ cho khả năng vận hành tốt hơn khi được trang bị hộp số vô cấp CVT.

Honda City 2016 Mazda 2 sedan Động cơ i-VTEC 1.5L DOHC SkyActiv 1.5L Công suất cực đại 118 mã lực tại 6.600vòng/phút 109 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn 145 Nm tại 4.800 vòng/phút 141 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Vô cấp CVT Tự động 6 cấp Hệ thống phanh Đĩa / Tang trống Đĩa / Đĩa

Trang thiết bị an toàn

Mazda2 thế hệ mới được trang bị hàng loạt những tính năng an toàn tiêu biểu như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điệ tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, hệ thống chống trượt TCS, hệ thống cân bằng điện tử DSC, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, hệ thống an toàn 2 túi khí, camera lùi. Đặc biệt, trên mẫu xe này, Mazda không trang bị cẩm biến lùi cho Mazda2 thế hệ mới.

Honda City 2016 được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại mới bao gồm: Hệ thống cân bằng điện tử VSA, cảnh báo dây an toàn ghế lái và ghế phụ, túi khí khép cho hành khách, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, xe vận hành an toàn hơn khi được trang bị hệ thống khung xe hấp thụ lực an toàn G-CON sử dụng thép có độ cứng cao cùng với cấu trúc ACE giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Điểm đặc biệt khác là xe không được trang bị camera lùi, thay thế vào đó là hệ thống cảm biến lùi.

Đánh giá chung

Mazda2 sedan với thiết kế mới, trang bị những tiện nghi hiện đại bên trong khoang nội thất mang tới vẻ đẹp trang trọng phù hợp với những ai thích sự thoái mái trong cabin.

Honda City 2016 có ngoại hình thể thao, mạnh mẽ và nam tính, cho cảm giác lái thú vị dành cho những khách hàng thích trải nghiệm khi vận hành trên đường.

Theo ICTNews