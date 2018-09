Chip A9 của iPhone mới bắt đầu được sản xuất

Bộ vi xử lý cho iPhone 6S và 6S Plus do hai đối tác của Apple là Samsung và TSMC sản xuất.

Theo nguồn tin từ DigiTimes, Samsung vừa bắt đầu sản xuất hàng loạt chip A9 cho các mẫu iPhone thế hệ mới được cho là iPhone 6S và 6S Plus. Bên cạnh đó, một đối tác khác của Apple là TSMC cũng sẽ là nhà cung cấp chip A9 cho iPhone mới. Tuy nhiên, TSMC sẽ bắt tay vào sản xuất chip A9 muộn hơn, vào quý 4 năm nay. Do đó, những chiếc iPhone mới đầu tiên sẽ dùng chip do Samsung sản xuất.

Samsung đóng vai trò chính trong việc sản xuất chip Apple A9 với hơn 70% đơn hàng. Trong khi đó, TSMC chỉ nhận được khoảng 30% đơn hàng chip từ Apple. Ngoài bộ vi xử lý A9, TSMC còn sản xuất bộ phận cảm biến vân tay Touch ID và chip âm thanh Cirrus Logic trên iPhone 6S và 6S Plus.

Theo nguồn tin nội bộ từ Apple, hãng "Quả táo" dự kiến sẽ xuất xưởng khoảng 80 triệu chiếc iPhone mới vào cuối năm nay. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn con số 85-90 triệu máy mà Wall Street Journal dự đoán trước đó.

iPhone 6S và 6S Plus được cho là sẽ ra mắt vào tháng 9 tới. Bên cạnh chip A9 , bộ đôi này dự kiến sẽ có những nâng cấp khác về camera, dung lượng RAM và màn hình trang bị công nghệ cảm ứng Force Touch.

Mika