Chiêu phân biệt cáp sạc iPhone thật, giả

Một vài chi tiết nhỏ có thể giúp bạn biết hàng chính hãng, hàng không chính hãng cũng như hàng thật, giả.

Theo đơn kiện của Apple, công ty dành 9 tháng vừa qua để mua các loại cáp, sạc và thiết bị mang mác “Apple” trên Amazon. Kết quả thu được là có tới 90% sản phẩm mang thương hiệu Apple bán trên chợ điện tử này là đồ rởm. Nếu những gì Apple khẳng định là chính xác, có thể chính bạn cũng là nạn nhân của một loại cáp iPhone rởm nào đó. Trong trường hợp xấu nhất, những loại cáp sạc này có thể khiến thiệt bị của bạn hư hại nặng và thậm chí là cháy nổ.

Theo trang Lifehacker, Apple dành hẳn một trang hỗ trợ để đưa ra những dấu hiệu nhận biết, giúp phân biệt được đâu là cáp sạc thật, đâu là hàng giả. Có hai tiêu chuẩn cần quan sát. Apple tự sản xuất và bán các sản phẩm phụ kiện iPhone, nhưng cũng cấp phép cho các bên thứ ba sản xuất những phụ kiện này thông qua chương trình “Made for iPhone” với điều khoản và điều kiện là các nhà sản xuất phải trả phí bản quyền cho Apple để sử dụng cổng Lightning, thiết kế và mạch điện độc quyền của hãng.

Trên hộp của những sản phẩm phụ kiện được ủy quyền chính thức này, ví dụ như sạc, ốp lưng, dock hoặc loa... đều phải có logo MFi. Nếu không có logo của MFi trên bao bì, chứng tỏ những sản phẩm đó là đồ rởm. Không phải bất cứ loại cáp nào trong chương trình MFi đều được Apple xác thực và vì thế hãng chỉ đề xuất người dùng mua những loại cáp sạc USB - Lightning để sạc và truyền dữ liệu.

Ngoài ra, cũng có nhiều chi tiết nhỏ khác giúp bạn phân biệt được đâu là hàng Apple chính hãng và hàng không chính hãng.

“Mỗi dây cáp Lightning - USB của Apple đều có dòng chữ ‘Designed by Apple in California’ hoặc ‘Assembled in China’, ‘Assembled in Vietnam’ hoặc ‘Industria Brasileira’ trên dây cáp, cách phần đầu kết nối USB đúng 7 inch (17,87cm). Bạn cũng sẽ nhìn thấy một số seri 12 ký tự ở cuối đoạn text này.

Như hình ảnh, bạn thấy hàng thật ở bên tay trái được thiết kế thành một miếng duy nhất, các thanh trên chân sạc đều mượt mà, đầu tròn và tiếp xúc mượt. Trong khi đó, hàng nhái ở bên tay phải lại không được thiết kế thành một mảnh duy nhất, các thanh trên chân sạc không tròn trịa, khoảng cách cũng như kích cỡ không đều nhau.

Ngoài ra, đầu USB-C có độ rộng và chiều dài thống nhất trên mọi sản phẩm (7,7 x 12mm) trong khi cáp giả có chiều dài và chiều rộng thay đổi, dài hơn hoặc ngắn hơn.

Còn đối với sạc, điều quan trọng nhất là phải xác minh xem loại sạc đó có khả năng sạc cổng USB không và sạc có thể có nhiều cung cấp nhiều mức điện áp khác nhau. Ví dụ như, các loại sạc dành cho iPad cỡ lớn có điện áp đầu ra lớn hơn các loại sạc cho iPhone. Sử dụng một củ sạc không cung cấp đủ điện năng sẽ làm tổn hại đến tuổi thọ pin và khiến iPhone sạc chậm hơn. Vì vậy tốt nhất là mua các loại sạc của nhà sản xuất cung cấp lượng điện áp tối đa cho cổng USB là 5V - 2,1A.

Điện áp đầu ra thông thường được in trên củ sạc và nếu không, đó là một dấu hiệu khẳng định chắc chắn bạn đang cầm trong tay một chiếc sạc kém chất lượng. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm những dấu của UL hoặc CE để xác nhận rằng củ sạc đã được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm.

Theo ICTNews