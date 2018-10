Chi phí sửa chữa iPhone XR cao hơn iPhone 8

Số tiền bỏ ra cho Apple để sửa iPhone XR khi rơi vỡ lên tới 399 USD.

Trước khi đưa iPhone XR ra thị trường, Apple công bố bảng giá chi phí sửa chữa của sản phẩm. Nếu so với hai đàn anh XS và XS Max, số tiền bỏ ra khi iPhone XR gặp trục trặc giảm đi nhưng vẫn cao hơn các mẫu iPhone có thiết kế truyền thống như iPhone 7 hay iPhone 8.

Ví dụ trong trường hợp màn hình LCD 6,1 inch của XR phải thay thế, người dùng phải tốn 199 USD. Trong khi việc thay thế màn hình của iPhone 7, 8 hay 7 Plus và 8 Plus chỉ mất từ 149-169 USD. Dù vậy, nếu so với hai model có màn hình tai thỏ nhưng dùng công nghệ Oled, chi phí sữa chữa vẫn rẻ hơn, từ 279-329 USD.

Trong trường hợp rơi và bị vỡ vỏ kính, người dùng iPhone XR sẽ tốn kém hơn nữa. Theo Apple, trường hợp này được liệt kê vào mục "hư hại khác" và chi phí sửa chữa có thể lên 399 USD. Trong khi chi phí sữa chữa tương tự với iPhone 7 và iPhone 8 là từ 319-349 USD.

XS Max đang là mẫu iPhone tốn kém nhất khi bị hỏng với chi phí sữa chữa có thể lên tới 599 USD, ngang với việc mua một chiếc iPhone 8 mới. Riêng với chi phí thay pin, iPhone XR có giá ngang với XS và XS Max khi đều mất 69 USD. Đây cũng là mức cao nhất với các mẫu iPhone của Apple.

XR là mẫu iPhone đầu tiên có màn hình tai thỏ với công nghệ LCD và sẽ được Apple bán ra từ ngày 26/10 với giá khởi điểm 749 USD. Model này có thiết kế nhiều màu sắc, cấu hình giống với XS và XS Max nhưng chỉ được trang bị camera đơn và màn hình có độ phân giải thấp hơn, không dùng công nghệ Oled.