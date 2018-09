Chi phí sản xuất iPhone 6 từ 5 triệu đồng

Các nhà phân tích định giá từng linh kiện cấu thành nên sản phẩm cũng như ước tính chi phí lắp ráp và phụ phí.

Việc mổ xẻ giúp định giá từng linh kiện bên trong iPhone 6. Ảnh: TH.

Trang Techinsights cho biết, iPhone 6 có chi phí sản xuất ước tính là 227 USD, cao hơn một chút so với mức 211,5 USD trên iPhone 5S. Trong khi đó mẫu phablet đầu tiên của Apple ước tính hết 242,5 USD để sản xuất, nhiều hơn 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Màn hình cảm ứng tiếp tục là thành phần đắt nhất trong đó iPhone 6 Plus là 51 USD, iPhone 6 là 41,5 USD. Bộ xử lý Apple A8 mới có giá tương đương Apple A7 trên iPhone 5S, khoảng 37 USD.

Bộ đôi iPhone 6 sở hữu khung viền kim loại được cắt từ một khối, gia công cơ khí phức tạp với chi phí khoảng 15 USD. Giá thành sản xuất điện thoại mới của Apple cũng tăng do màn hình lớn hơn, tăng cường khả năng thu sóng, bổ sung NFC đồng thời pin có dung lượng cao hơn. Tin đồn về việc iPhone 6 dùng mặt kính sapphire đã không thành sự thật. Apple chỉ dùng vật liệu cao cấp này cho camera phía sau và cảm biến vân tay tương tự trên iPhone 5S.

Chi phí sản xuất nói trên chỉ tính đến giá thành linh kiện, lắp ráp và các gia công cơ khí. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh còn rất nhiều phí khác như nghiên cứu phần mềm và công nghệ, thiết kế và và phát triển, phí bản quyền cũng như công đoạn thương mại hóa.

Tại Mỹ, iPhone 6 4,7 inch hàng không khóa mạng có giá tương đương với iPhone 5S ra mắt vào năm ngoái, lần lượt 649, 749 và 849 USD cho các bản 16 GB, 64 GB và 128 GB. Trong khi iPhone 6 Plus màn hình 5,5 inch lớn hơn được định giá cao hơn iPhone 6 100 USD ở cả ba phiên bản, lần lượt là 749, 849 và 949 USD cho ba model 16, 64 và 128 GB.

Thế Đình