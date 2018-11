Chị em chia sẻ tiêu chí chọn mua xe tay ga

Thiết kế hiện đại, màu sắc trẻ trung, cốp xe rộng, khóa chống trộm... là những điểm hấp dẫn nhiều chị em.

Xe tay ga hiện là một trong những phương tiện được nhiều chị em yêu thích bởi sự tiện lợi, dễ sử dụng và tính an toàn cao. Chị Hải My (sống tại Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho biết khi mới biết lái, chị lựa chọn xe số bởi trọng lượng nhẹ và đi không bị giật như nhiều xe tay ga thời đó. Tuy nhiên, mỗi lần mặc váy và đi giày cao gót, việc phải vào số thực sự là một cực hình. Thậm chí, chị từng đạp gãy cả gót giày vì chưa quen khi mới điều khiển xe.

Mẫu xe Vision mới có thiết kế trẻ trung, hiện đại và nhiều màu sắc hơn cho bạn lựa chọn.

Sau hơn 10 năm sử dụng xe số, tới lúc lấy chồng, chị quyết định chuyển sang xe tay ga. Khi đi thử Vision, chị khá bất ngờ vì xe nhẹ, đi rất êm, cốp rộng hơn hẳn chiếc xe số cũ và còn tiết kiệm xăng - điều được nhiều bà nội trợ quan tâm. Tuy nhiên, dòng xe Vision năm chị mua là 2016, chưa trang bị khóa thông minh "Smart key" nên hơi bất tiện ở điểm nếu gửi vào các trung tâm siêu thị lớn, buộc phải nhớ vị trí xe và luôn lo sợ mất nếu không sử dụng khóa càng.

Tháng 9 vừa qua, chị đọc thông tin Công ty Công ty Honda Việt Nam (HVN) ra mắt dòng xe Vision mới, tích hợp hệ thống khóa smart key áp dụng trên phiên bản cao cấp và đặc biệt, mang lại sự an tâm, tiện ích cao cho người dùng so với hệ thống khoá thông thường. Khi tìm hiểu, chị được biết loại khóa này có khả năng chống trộm bởi hệ thống điện của xe được mở - tắt thông qua kết nối không dây từ thiết bị điều khiển FOB thông minh đến ECU (bộ vi xử lý trung tâm) của hệ thống khóa thông minh và xe. Do đó, các phương thức đấu điện hay phá ổ khóa trái phép được ngăn chặn, giúp tối ưu hóa khả năng chống trộm cho xe.

Chiếc khóa thông minh giúp chủ nhân chống trộm

Phiên bản mới còn sở hữu hai tính năng cùng tích hợp trên thiết bị điều khiển FOB. Đó là chức năng kích hoạt - ngưng kích hoạt khóa điện từ xa và hệ thống xác định vị trí xe thông minh, mang lại cho người dùng sự tiện lợi và trải nghiệm cao cấp giống như sử dụng trên ôtô. Ổ khóa và chìa khóa thông thường thay thế hoàn toàn bằng núm xoay khởi động và thiết bị điều khiển FOB nhỏ gọn. Honda Smart Key mang lại một hình ảnh mới, thời trang hơn cho người sử dụng.

Chị Hải My chia sẻ đang suy nghĩ tới việc đổi sang phiên bản mới để yên tâm cũng như không cần nhớ vị trí mỗi khi gửi xe ở nơi công cộng, đông xe.

Mặt đồng hồ được thay đổi thiết kế theo phong cách hiện đại hơn, hiển thị đầy đủ thông tin hỗ trợ cho người dùng.

Nếu như chị Hải My quan tâm tới trọng lượng nhẹ, cốp rộng và việc tiết kiệm xăng, chị Thanh Mai (sống tại quận 4, TP HCM) lại chú ý tới màu sắc, thiết kế khi lựa chọn xe tay ga. Chị Mai cho biết là một người yêu thời trang, bản thân luôn cẩn trọng và tỉ mỉ trong việc phối đồ từ trang phục, túi xách, phụ kiện... mỗi khi ra ngoài. Vì vậy, phương tiện đi lại cũng phải cân nhắc thật kỹ.

Chị Thanh Mai vừa "tậu" chiếc xe Vision phiên bản mới nhất màu xanh lam bởi đáp ứng được tiêu chí hợp thời trang. Theo bà mẹ 8x, phiên bản này vẫn theo đuổi thiết kế tinh tế và thân thiện của một chiếc xe tay ga phổ thông năng động nhưng mang đến những nét chấm phá thú vị riêng nhằm nổi bật phong cách hơn. Hãng bổ sung logo Vision mới vào phía cuối yên xe trên phiên bản cao cấp và đặc biệt. Mặt đồng hồ được thay đổi thiết kế theo phong cách hiện đại hơn, hiển thị đầy đủ thông tin hỗ trợ cho người dùng.

Chi Mai tiết lộ thêm hãng cũng bổ sung ba màu sắc mới là xanh lam và xanh lục trên phiên bản cao cấp và trắng ánh kim trên phiên bản đặc biệt. Trên phiên bản đặc biệt, các nhà thiết kế đã phối lại màu trắng với sắc ánh kim độc đáo tạo nên trắng ánh kim thời trang. Cả ba màu sắc mới đều giúp cho mẫu xe trở nên cuốn hút hơn. Trên piên bản cao cấp, trong khi xanh lam mang lại cảm giác dịu nhẹ, thích hợp cho phái nữ thì xanh lục mang đến năng lượng tích cực, phù hợp cho phái mạnh.

Ngoài chị Hải My và Thanh Mai, dòng xe Vision cũng được nhiều chị em khác yêu thích bởi sở hữu những ưu điểm như vành xe đường kính lớn mang lại sự an toàn, công nghệ và động cơ tiên tiến giúp xe mạnh mẽ, bền bỉ, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) khi xe dừng quá 3 giây... mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.

Kiều Anh

Vision mới có mặt trên thị trường từ ngày 10/10 thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với chế độ bảo hành ba năm hoặc 30.000 km cùng giá bán cho các phiên bản như sau: Vision lần đầu tiên được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam vào tháng 9/2011. Trải qua 7 năm, sản phẩm có nhiều thay đổi và sự hoàn thiện ngày càng cao qua từng phiên bản cải tiến như trang bị động cơ PGM - FI 110cc (ngay từ lần đầu ra mắt), bổ sung hệ thống kiểm soát hơi xăng Evapo (phiên bản 2013) và đột phá với động cơ thông minh cho xe ga thế hệ mới - eSP.

(Nguồn: Công ty Honda Việt Nam)